Temperatura Máxima hoje, 26: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de animação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 26 de setembro (26/09), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "O Touro Ferdinando". Com os atores Anthony Anderson e Bobby Cannavale no elenco, o longa é dirigido por Carlos Saldanha, sendo exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Na animação, Ferdinando é um touro dócil que vive como pet de uma família. Quando capturado e levado para participar de touradas, Ferdinando precisa da ajuda dos amigos para escapar.

Tendo 1 hora e 48 minutos de duração, o filme de ficção científica traz no elenco os atores Anthony Anderson, Bobby Cannavale, Jeremy Sisto, John Cena, Kate Mckinnon e Lily Day.

Qual filme: O Touro Ferdinando

Quando: Hoje, domingo, 26 de setembro (26/09), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

