Lives de domingo, 26 de setembro (26/09): Gilberto Gil, Bruna Ene e mais

Acompanhe a agenda das transmissões ao vivo on-line - live - de artistas nacionais para hoje, domingo, 26 de setembro (26/09); Gilberto Gil e Preta Gil conversam em live no TikTok e Bruna Ene participa do Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 26 de setembro, de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 26 de setembro (26/09)

16 horas: Primavera dos Museus: Live "Relatos de Arte-Educadores do MAC: Recomeços e Adaptações"

Onde: Instagram

16h30min: Bate-papo: Live "E se a diferença for você? A importância de amigos, familiares e pessoas próximas", com Gilberto Gil e Preta Gil

Onde: TikTok

16h30min: Música: Pôr do Sol Fortaleza com Edmar Gonçalves e Bruna Ene

Onde: Instagram

17 horas: Oficina "Pintando os Sinais", com Cris Soares e Vinícius Scheffer

Onde: YouTube

19h30min: Teatro: Espetáculo "Helena Blavatsky, a voz do silêncio"

Onde: Zoom; ingressos pelo Sympla

20 horas: Teatro: Espetáculo "Boca Amordaçada?" - Teatro de Caretas

Onde: YouTube

