Domingo Maior hoje, 26: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de aventura vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 26 de setembro (26/09), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Maze Runner: Prova de Fogo”. Com os atores Thomas Brodie-Sangster e Ki Hong Lee no elenco, o longa é dirigido por Wes Ball, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

Na trama, após escapar do labirinto, Thomas e os garotos que o acompanharam em sua fuga da clareira precisam agora lidar com uma realidade bem diferente: a superfície da Terra foi queimada pelo sol e eles precisam lidar com criaturas disformes chamadas cranks, que desejam devorá-los vivos.

Tendo 2 hora e 13 minutos de duração, o filme de ação traz no elenco os atores Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Dylan O'brien, Rosa Salazar e Kaya Scodelario.

Quando: Hoje, domingo, 26 de setembro (26/09), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

