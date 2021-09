Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 24/09

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta-feira, 24 de setembro (24/09), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Alice Através Do Espelho"

Alice retorna após uma longa viagem pelo mundo e reencontra a mãe. No casarão de uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco de morte, após fazer uma descoberta sobre seu passado.

Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o Tempo para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha.

Lançado em 2016, o filme conta com Helena Bonham Carter, Sacha Baron Cohen, Johnny Depp e Mia Wasikowska no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"Alice Através Do Espelho"

Quando: hoje, sexta-feira, 24 de setembro (24/09), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

