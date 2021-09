Lives de domingo, 19 de setembro (19/09): Pôr do Sol Fortaleza, Peça Ariadne e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 19 de setembro, de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 19 de setembro (19/09)

12 horas: Música: DJ Márcio Fernandes

Onde: YouTube

16 horas: Literatura: "Contação de histórias - O cacheiro viajante e sua mala de histórias", com José Erismar Alves (Juazeiro do Norte)

Onde: YouTube

16 horas: Solar Feira Criativa: Feira Virtual

Onde: Instagram

17 horas: Música: Projeto Pôr do Sol Fortaleza, com a dupla Elisângela e Júnior, o músico Rômulo Santaray e o pianista Felipe Adjafre

Onde: Instagram e YouTube

17 horas: Artes Visuais: Exposição "Tanto quanto escurecer acende os vaga-lumes"

Onde: YouTube

17 horas: Audiovisual: Espetáculo "Festa do Boi Vidança"

Onde: YouTube

18 horas: Solar Feira Criativa: Bate-papo “Economia criativa, comércio local – Como fortalecer os pequenos empreendedores”, com Maurício Lima Jr e Fernanda Beviláqua

Onde: Instagram

18 horas: Homenagem a Paulo Freire - Live Rolê Freiriano

Onde: YouTube

18 horas: Literatura: "Contação de Histórias - Papéis no Mundo da Imaginação", com Nádia Aguiar

Onde: YouTube

19 horas: Teatro: "Ariadne - Cartografias de um Labirinto" (Companhia Crisálida de Teatro)

Onde: YouTube

19h30min: Música: Live com Yara Canta

Onde: Instagram

20 horas: Teatro: Espetáculo "Ato.doc: história entra em cena - Trajetória do teatro sousense" (Parte 1), com Augusto Ferraz (Sousa - PB)

Onde: YouTube

