Desfiles presenciais retornam à Semana de Moda de Londres

Após várias apresentações online devido à pandemia, os desfiles foram retomados na Semana de Moda de Londres, uma edição marcada pelo otimismo da indústria depois do levantamento de grande parte das restrições contra o coronavírus.

A programação que ocorre até segunda-feira, 20, inclui 28 desfiles de moda com estilistas consagrados como o britânico Edward Crutchley, a sérvia Roksanda e a irlandesa Simone Rocha. Há também duas ausências notáveis: a ex-Spice Girl que virou estilista Victoria Beckham e a casa de luxo britânica Burberry.

O designer de moda Saul Nash, de 28 anos, abriu o evento na sexta-feira com uma mostra de coleção de roupas esportivas explorando sua adolescência em Hackney, um bairro popular do nordeste de Londres.

Este criador, também bailarino e coreógrafo, coloca a liberdade de movimentos no centro das suas criações com peças fluidas com mangas e capuzes removíveis. Parte integrante do uniforme escolar britânico, a camisa de manga curta é reinventada com inserções em tecido respirável e zíper para um visual chique e casual.

Num estilo completamente diferente, os vestidos bufantes do estilista britânico Edward Crutchley, em verde anis ou com estampas florais, mostram o glamour da temporada primavera / verão 2022. Os tecidos brilham e o luxo é evidente.

Talentos emergentes

Enquanto alguns estilistas voltam às passarelas, outros preferem apresentar suas coleções apenas com hora marcada, como Emilia Wickstead e Molly Goddard, ou em vídeos, que podem ser vistos na plataforma Fashion Week, lançada em junho de 2020 para se adaptar à situação sanitária.

Michael Halpern, estilista americano de 32 anos, apresentou na sexta-feira um curta-metragem rodado na Royal Opera House com sua coleção de vestidos com lantejoulas, penas e drapeados, usados por bailarinos que, após uma ausência de mais de um ano, voltarão a receber o público no próximo mês. Um total de 131 marcas estarão presentes nesta edição da Semana de Moda.

Em fevereiro, o evento foi realizado em formato 100% virtual, já que os desfiles com público foram proibidos com o país enfrentando seu terceiro confinamento. Desta vez, “o evento internacional volta para marcar a tão esperada reabertura cultural de Londres”, afirma o British Fashion Council, que representa a indústria da moda e organiza o encontro.

Entre os talentos emergentes deste ano destaca-se a estilista albanesa residente em Londres Nensi Dojaka, fundadora da marca homônima, que apresentou seu primeiro desfile na sexta. Formada na escola de moda Central Saint Martins, em Londres, a estilista de 27 anos ganhou o prêmio LVMH 2021 para jovens talentos na semana passada. Seus vestidos pretos "nuisette" com detalhes gráficos conquistaram o júri.

A indústria da moda britânica, que empregava cerca de 890.000 pessoas em 2019, espera se recuperar após a pandemia. Segundo dados da Oxford Economics para a Federação das Indústrias Criativas e da Federação da Inglaterra Criativa, "com o investimento certo" o setor criativo pode se recuperar mais rápido do que a economia britânica como um todo.

O estudo prevê que o setor cresça mais de 26% até 2025 e contribua com 132 bilhões de libras (963,91 bilhões de reais) para a economia britânica, 28 bilhões de libras a mais que em 2020. Em julho, a Burberry anunciou que suas vendas no primeiro trimestre haviam retornado aos níveis anteriores à pandemia.

No entanto, as vendas na Europa continuaram sofrendo devido à falta de turistas. Em uma entrevista ao Financial Times publicada na semana passada, o designer de moda francês baseado em Londres Roland Mouret estimou que levaria "cinco anos" para sua marca se recuperar totalmente do impacto da covid-19. (Pauline Froissart/ AFP)

