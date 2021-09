Projeto Pôr do Sol celebra o forró neste domingo, 19, na Beira Mar

O Projeto Pôr do Sol deste domingo, 19, retorna à Beira Mar. Evento, que começa às 17 horas, sairá da avenida Barão de Studart, próximo ao Palácio da Abolição, e segue em direção ao Mercado dos Peixes.

Na data, além do pianista Felipe Adjafre, atração fixa do projeto na região, marcará presença a dupla Elisângela e Júnior. O duo conta com um repertório de músicas do denominado “forró raiz”.

O músico e compositor Rômulo Santaray também se apresentará durante o show. Em sua carreira, já teve composições gravadas por grupos como Mel com Terra, Mastruz com Leite e Rabo de Saia.

Conteúdo será exibido no perfil do Instagram da Secretaria do Turismo de Fortaleza (@secretariadoturismodefortaleza) e no canal do YouTube de Felipe Adjafre. Os vídeos ficarão disponíveis nas redes sociais após a transmissão.

O Pôr do Sol ocorre quinzenalmente no bairro. A iniciativa ainda está mensalmente na Messejana e na Barra do Ceará.

Projeto Pôr do Sol

Quando: domingo, 19 de setembro, às 17 horas

Onde: na avenida Beira Mar, com transmissão ao vivo no Instagram @secretariadoturismodefortaleza e no canal do YouTube do Felipe Adjafre



