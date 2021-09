Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na sexta, 17/09

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta-feira, 16 de setembro (16/09), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Paul Weitz, “A Seleção” é um longa-metragem de comédia.

Portia Nathan trabalha no escritório de candidaturas da prestigiosa Universidade de Princeton, onde está prestes a conseguir uma grande promoção. Um dia, o velho amigo John Pressman a convida a visitar a escola colegial onde ele trabalha, no intuito de conhecer Jeremiah, um candidato em potencial à universidade.

Chegando no local, John revela sua real intenção com o convite: ele suspeita que o garoto seja o filho que Portia entregou à adoção. Intrigada com essa possibilidade, ela põe sua carreira em perigo para se aproximar de Jeremiah e reatar com o seu passado.

Lançado em 2013, o filme conta com Lily Tomlin, Michael Sheen, Nat Wolff, Paul Rudd, Tina Fey e Travaris Spears no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

"A Seleção"

Quando: hoje, sexta-feira, 17 de setembro (17/09), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

