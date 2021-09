Lives de sexta, 17 de setembro (17/09): Festival Jazz & Blues, Pitty e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 17 de setembro (17/09), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 17 de setembro (17/09)

13 horas: Música: Pitty

Onde: em seu canal na Twitch

15 horas: Abertura do 3º Seminário Periferias Insurgentes

Onde: YouTube

16 horas: Oficina de arte: "Antotipia - Criar Fotos Sem Câmera", com Ana Barbara

Onde: YouTube

16 horas: Debate: "Espaços de Semeadura", com Juão Nyn, Benício Pitaguary e Pedra Silva (3º Seminário Periferias Insurgentes)

Onde: YouTube

17 horas: Dança: Espetáculo "Retalhos da Nossa História", com Grupo Pisada do Sertão (Poço de José de Moura - PB)

Onde: YouTube

18 horas: Cinema: Helio Filho e o Seu Cariri Encantado, de Helio Filho

Onde: YouTube

18 horas: Debate: Corporeidades do fim do mundo, com Nívea Sabino, Romária Holanda e Henrique Gonzaga (3º Seminário Periferias Insurgentes)

Onde: YouTube

18 horas: Literatura: Webinário "Escritas Vulcânicas: Potencializando uma literatura de alternativas", com Lais Eutália e Bruna Sonast

Onde: YouTube

18 horas: Reabertura do seminário "Raízes da Intolerância no Brasil"

Onde: Zoom; inscrições em site

18h10min: Debate: “Como morre uma língua?”, com Charles Trocate, Sydney Possuelo e Marcelo Lemos e mediação de Marcelo Ariel (Seminário Raízes da Intolerância no Brasil)

Onde: Zoom; inscrições em site

19 horas: Música: Héber Marques e Zé Ricardo (Websérie "Ponte Aérea: Portugal - Brasil")

Onde: YouTube

19h30min: Música: Festival Jazz & Blues - Shows Fladiana & Quarteto Jazzera, Rômulo Santiago e Marcos Lessa

Onde: YouTube

19h30min: Debate: "Como uma língua tenta sobreviver, é revitalizada e até ressuscitada?", com Avelino Taurepang, Rosileide Barbosa, Denise Silva, Maisa Terena, Carmelita Lopes e mediação de Florêncio Vaz (Seminário Raízes da Intolerância no Brasil)

Onde: Zoom; inscrições em site

19h30min: Música: Nonato Lima - Projeto "O Som da Barra"

Onde: YouTube

20 horas: Teatro: Artes Cênicas - Rosana, com Lua Ramos

Onde: YouTube

21 horas: Teatro: Experimento Cênico "Despejadas" - Grupo Nóis de Teatro (3º Seminário Periferias Insurgentes)

Onde: YouTube

