Juliette admite paquera e encontros com Rodolffo após o fim do BBB

Durante o Big Brother Brasil 2021, alguns telespectadores chegaram a shippar a paraibana Juliette com o cantor sertanejo Rodolffo, da dupla com Israel. O clima até surgiu em alguns momentos do confinamento, mas nada além aconteceu. Porém, em entrevista à Band FM, a vencedora do BBB admitiu que rolou algo mais após o fim do programa.

Segundo Juliette, já aconteceram dois encontros e admitiu ter paquerado com o cantor, mas ficou por isso e eles seguem amigos. "A gente ficou bem colega, a gente se encontrou duas vezes, deu uma paquerada, mas depois, passou. Foi uma paquerada rápida. A gente se fala, a gente é amigo, por enquanto é só isso", revelou.

Sobre o assunto Cinco anos depois do lançamento, "Undererê" de Inês Brasil faz sucesso no TikTok

Lives de sexta, 17 de setembro (17/09): Festival Jazz & Blues, Pitty e mais

Prêmio incentiva produção literária de adolescentes de Independência

Bárbara Evans perde um dos bebês que estava esperando em gravidez de risco

Solar Feira Criativa reúne música, moda e gastronomia em evento virtual

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A cantora ainda disse que durante o programa já sentia que os dois seriam mais amigos do que pretendentes. “Lá no programa a gente era mais amigos, só em dois momentos eu achei que ele tava me paquerando e eu fiquei muito sem graça”, conta.

Apesar do romance não ter engatado, Juliette e Rodolffo seguem mantendo contato e até brincam com o shipp. "Eu vejo muitos vídeos da gente, a gente tem muito fã-clube e eu digo pra ele ‘ei, não assiste muito a esses vídeos não que você vai acabar se apaixonando por mim’. Eu fico olhando e percebo como a gente era próximo e eu não tinha dimensão disso", brinca Juliette.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags