Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 13/09

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 13 de setembro (13/09), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Trata-se do longa "Um Tira No Jardim De Infância 2"

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 13 de setembro (13/09), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Don Michael Paul, “Um Tira No Jardim De Infância 2” é um longa-metragem de comédia.

Dados sigilosos que estavam em um pendrive foram roubados do programa de proteção à testemunha. Para recuperar as informações, o agente do FBI, Reed, se infiltra em uma escola infantil e trabalha disfarçado como professor.

O primeiro filme de "Um Tira No Jardim De Infância" foi estrelado por Arnold Schwarzenegger. A sequência, lançada em 2016, conta com Bill Bellamy, Dolph Lundgreen, Sarah Strange e Darla Taylor no elenco.

Sessão da Tarde hoje

Um Tira no Jardim de Infância 2

Quando: hoje, segunda-feira, 13 de setembro (13/09), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

