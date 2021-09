Lives de sábado, 11 de setembro (11/09): Gil, Gal Costa, Gadú e mais

Quando se trata de ganhar na loteria, vale qualquer tipo de tática. Por isso, muitos jogadores recorrem aos números mais sorteados na Lotofácil da Independência na hora de concorrer ao grande prêmio.

E neste ano, realmente vale a pena otimizar as apostas, afinal, o concurso especial vai sortear R$ 150 milhões neste sábado, 11 de setembro. É o maior valor de toda a história desta modalidade.

Se interessou em saber tudo sobre os números mais sorteados da Lotofácil da Independência para traçar a sua estratégia de jogo?

Então, confira abaixo o conteúdo exclusivo que o Sorte Online, o maior portal de loterias pela internet do Brasil, preparou para te ajudar a entrar para a lista de ganhadores deste concurso anual.

Melhores números para apostar na Lotofácil da Independência

Assim como acontece com a Lotofácil, no concurso especial da Independência, é preciso escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. O resultado é composto por 15 dezenas, são elas que vão definir quem leva o prêmio principal para casa.

A cada edição da loteria, que foi criada em 2012, é possível compilar dados a partir dos resultados, são as chamadas estatísticas da Lotofácil da Independência.

Elas fornecem informações preciosas, que podem saciar a curiosidade dos apostadores ou ainda se transformar em estratégias de jogo.

Por exemplo, boa parte dos jogadores gosta de concorrer usando os números mais sorteados da Lotofácil da Independência, pois acreditam que estas são dezenas pés-quentes e possuem mais chances de serem sorteadas.

Abaixo, confira os cinco números que mais saíram ao longo da história deste concurso anual:

03: sorteado oito vezes;

06: sorteado oito vezes;

22: sorteado oito vezes;

12: sorteado sete vezes;

14: sorteado sete vezes.

As estatísticas acima mostram que os três primeiros números desta lista saíram em praticamente todos os sorteios da edição de Independência, ficando de fora em apenas um resultado.

Se estes são os melhores números para apostar na Lotofácil da Independência, cabe a cada pessoa decidir.

Mas é válido ressaltar que a chance de qualquer dezena ser sorteada é sempre a mesma e cada extração é única e independente da anterior.

Para saber o ranking completo dos números que mais saíram neste concurso, clique aqui.

Estados mais sorteados da Lotofácil da Independência

Com nove edições já realizadas, a Lotofácil da Independência já premiou apostadores dos quatro cantos do País, deixando muita gente com a conta bancária recheada.

Será que você mora em um dos estados mais premiados desta loteria? Ou será que sua região ainda não integra a lista de ganhadores? Descubra agora!

São Paulo: possui 92 ganhadores;

Minas Gerais: tem 34 vencedores;

Bahia: conta com 20 contemplados;

Rio de Janeiro: tem 19 ganhadores;

Paraná: possui 16 premiados.

Se seu estado não apareceu no top 5 dos estados mais sorteados da Lotofácil da Independência, confira neste link a lista completa desta estatística e veja a posição que ele aparece.

Chance de ganhar na Lotofácil da Independência

O nome desta loteria já revela muito sobre ela, a Lotofácil da Independência é a modalidade especial mais fácil de ser conquistada. Suas probabilidades são muito melhores do que a Mega da Virada, Quina de São João e Dupla Sena.

Além disso, esta loteria apresenta cinco faixas de premiação, o que aumenta ainda mais as possibilidades de ser premiado. Ganha quem fizer de 15 a 11 acertos.

A chance de faturar o prêmio principal, ou seja, acertar as 15 dezenas sorteadas, com uma aposta simples é de uma em 3,2 milhões.

Contudo, quanto mais números forem assinalados no volante, maiores as chances de ganhar, assim como o custo do jogo.

Uma aposta com 18 números eleva as probabilidades para uma em quatro mil, enquanto o jogo limite com 20 dezenas faz as chances de ficar milionário cresceram para uma em apenas 211.

Como funciona o fechamento da Lotofácil da Independência

O fechamento da Lotofácil da Independência é um ótimo recurso para quem deseja otimizar as probabilidades de levar algum prêmio para casa.

Esta estratégia requer que mais números sejam marcados no volante, ou seja, é preciso jogar escolhendo entre 16 e 20 dezenas, e apostar suas combinações em diferentes bilhetes.

O fechamento tem a capacidade de eliminar combinações repetidas, o que suaviza o custo do bilhete, e ainda assim melhora as chances de ganhar.

Além disso, esta técnica consegue garantir premiações nas faixas secundárias, desde que suas condições sejam alcançadas.

Como fazer bolão da Lotofácil da Independência

O famoso bolão da Lotofácil da Independência é o formato mais econômico de jogar com muito mais possibilidades de contemplação.

Isso acontece porque o bolão permite que seja realizada uma aposta com mais números, otimizando as chances de vencer sem pesar no bolso, afinal, o custo total do jogo é dividido entre seus participantes por meio de cotas.

Em caso de vitória, são justamente as cotas que vão definir o valor do prêmio de cada jogador. Quem tiver adquirido mais cotas, vai embolsar uma quantia maior, pois a distribuição é feita proporcionalmente.

Bolões do Sorte Online

Sabia que você não precisa nem sair de casa para participar dos bolões da Lotofácil da Independência e sair na dianteira desta disputa multimilionária?

Tudo porque o Sorte Online apresenta os melhores bolões do mercado desta loteria especial.

São apostas coletivas criadas por uma equipe especializada, que usa análises estatísticas, probabilidades, os recursos de desdobramento e fechamento, além de inteligência artificial para elaborar as combinações mais certeiras.

A prova do sucesso é que os bolões do Sorte Online já ganharam cinco vezes o prêmio principal da Lotofácil da Independência, incluindo a edição de 2020, que pagou mais de R$ 2,8 milhões para cada ganhador.

Basta acessar o site e escolher qual o bolão que mais se encaixa com a sua estratégia de jogo e com o seu bolso.

Sorteio ao vivo

Neste sábado, a partir das 19h55, o canal do Sorte Online no YouTube realiza a transmissão em tempo real do sorteio da Lotofácil da Independência 2021.

Saiba ao vivo quais foram as 15 dezenas sorteadas e confira sua aposta com muita emoção e diversão ao lado dos nossos apresentadores e outros jogadores.

O sorteio tem início às 20h e o resultado completo também pode ser verificado no Sorte Online, assim que a apuração for divulgada.

Boa sorte em suas apostas!

Tags