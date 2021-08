Lives de sábado, 28 de agosto (28/08): Wesley Safadão, Anitta e mais

Fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu os principais lançamentos musicais para você conferir. Tem a volta de Manu Gavassi, o single em espanhol de Selena Gomez, reggaeton com Maluma, piseiro com Os Barões da Pisadinha, sertanejo com Luan Santana e mais.

1. Selena Gomez - 999

A estrela global Selena Gomez acaba de divulgar mais uma novidade para seus fãs. Trata-se de seu mais novo single latino, intitulado “999”, em colaboração com o cantor colombiano Camilo. A música, totalmente em espanhol, chega acompanhada de um videoclipe, dirigido por Sophie Muller.

2. Manu Gavassi - Eu nunca fui tão sozinha assim

A nova música traz um desabafo de Manu Gavassi. A cantora passou nove meses afastada das redes sociais para se dedicar ao seu quarto álbum de estúdio e a faixa é o primeiro lançamento da nova era. Parceria com o francês Voyou, a música está disponível nas plataformas digitais.

3. Os Barões da Pisadinha - Beijo do Vampiro

Depois de estrear com tudo o seu primeiro DVD, “Conquistas”, Rodrigo Barão e Felipe Barão deram sequência ao sucesso com “Da Roça Pra Cidade”, que ganha mais duas faixas – “Beijo do Vampiro”, com a participação de Wesley Safadão, e “A Diferença” – completando assim as 16 músicas do projeto.

4. Halsey - If I Can't Have Love, I Want Power

O novo álbum de Halsey já está entre nós! O clipe da música "I am not a woman, I'm a god", que faz parte do filme inspirado no disco, também foi liberado. O álbum tem 13 músicas e o filme entra em cartaz no Brasil a partir de amanhã (28/09).

5. Luan Santana - Assim Nasce Um Bêbado



Após o lançamento de "Morena" e "Sorria", com o MC Don Juan, Luan Santana lança o clipe de "Assim Nasce Um Bêbado". Para divulgar a música, o cantor enviou "pix" aos fãs, convidando para ouvir a nova canção.

6. Marisa Monte - A língua dos animais

Parte do novo disco da cantora e compositora carioca, a composição é de Marisa, Arnaldo Antunes e Dadi. Dirigido por Eduardo Souza e Batman Zavareze, o vídeo é uma animação criada a partir da série de pinturas "Portas" de Marcela Cantuária.

7. Maluma com Kapla y Miky, Philip Ariaz e Blessd- L.N.E.M. (Gata)



Para quem gosta de reggaeton, Maluma lançou a música "L.N.E.M (Gata)", parceria com Kapla y Miky, Philip Ariaz, Blessd. O clipe também já está disponível no YouTube.

8. Olivia Rodrigo - Brutal

Após lançar a música "Brutal", Olivia Rodrigo liberou o clipe no YouTube. No vídeo, a cantora vira uma personagem de videogame, âncora de jornal e consegue até parar o trânsito (literalmente). Dirigido por Petra Collins, também responsável pelo clipe de "Good 4 U", "Brutal" tem a participação do ator Nico Haraga.

9. Zélia Duncan - Medusa

Mais de dois anos depois do lançamento do disco "Tudo é um", e já com outros dois discos liberados depois, Zélia Duncan apresenta nesta sexta-feira, 28, o clipe de "Medusa". "'Medusa', parceria minha com Zeca Baleiro, nasceu junto com um punhado de canções que fizemos, quando estávamos em turnê juntos. É uma alegria especial ver o clipe estrear depois de tantos percalços, incluindo a pandemia, que nos impediu de fazer a ideia original de um clipe presencial, já com roteiro pronto", conta Zélia. O roteiro do clipe sugere uma espécie de heroína, que passa por uma saga, por caminhos, portas e saídas que precisa inventar, sem se deixar paralisar.

10. Diego & Victor Hugo e Guilherme & Benuto - Amor de Primavera

Duas das duplas de maior destaque do sertanejo na atualidade se uniram em releituras especiais das canções “Amor de Primavera”, sucesso de Di Paulo e Paulino, “O Cheiro Dela”, música que ficou conhecida nas vozes de João Paulo & Daniel e que, nesta nova roupagem, ganha ares de pisadinha, e “Vontade Dividida”, da dupla Milionário & José Rico.

11. Dilsinho - Porre

Gravado em bares cariocas, o álbum Garrafas e bocas começa a ser exibido nesta sexta-feira, 27 de agosto. Dividido em quatro EPs, a primeira parte do disco tem como destaque a música e clipe "Porre", composto por Dilsinho em parceria com Pedro Mendes e Rapha Lucas.

12. Alok, MC Hariel, MC Marks, MC Davi, MC Leozinho ZS, MC Dricka e DJ Victor - 180



Esse time se uniu para lançar a música "180", que tem como objetivo incentivar as pessoas a denunciarem casos de violência contra a mulher. Por meio do Instituto Alok, o DJ cedeu todos os lucros às ações que combatem a violência doméstica.

13. Autoramas e Rodrigo Dead Fish - Sem tempo

Depois do sucesso da parceria dos Autoramas com Rodrigo Lima, do Dead Fish com "A Cara do Brasil", eles voltam a se encontrar agora no novo single "Sem Tempo". Saindo em todas as plataformas digitais, a faixa foi produzida por Ale Zastras, Jairo Fajer e Gabriel Thomaz. A composição é de Gabriel Thomaz com letra de Rodrigo Lima.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags