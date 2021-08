Lives de sexta, 27 de agosto (27/08): César Menotti & Fabiano, Pitty e mais

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio seguem para seu terceiro dia nesta quinta-feira, 26 de agosto (26/08). De forma online e grátis, as provas e disputas podem ser acompanhadas ao vivo por meio do canal oficial das Paralimpíadas na plataforma YouTube (clique aqui para assistir) e estão disponíveis apenas com narração e informações em inglês.



As transmissões ao vivo do canal são divididas por modalidade e/ou etapa. Os vídeos de disputas passadas podem ser encontrados na aba “Envios”, enquanto a aba “Próximas transmissões ao vivo” contém os materiais futuros. Para quem possui conta no Google é possível, ainda, definir um lembrete para o momento em que cada vídeo começará a ser transmitido.

Outra forma de assistir às Paralimpíadas de Tóquio online é através do Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo. O acesso é liberado, porém, apenas para assinantes Globoplay + Canais. Na televisão paga, os quatro canais da emissora SporTV transmitem os Jogos.



