Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quinta, 26/08

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 20 de agosto (20/08), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Andrew Adamson, Conrad Vernon, Kelly Asbury, "Shrek 2" é um longa-metragem de animação.

O pai de Fiona descobre que sua filha não se casou com o príncipe a quem estava prometida e que se tornou uma ogra. Agora, Shrek tem que lutar para provar o seu valor e recuperar a esposa.

Sobre o assunto Filme "My Little Pony: Nova Geração" ganha trailer e pôster

Cinema do Dragão: veja os lançamentos de filmes desta semana

Pai de Britney Spears renuncia como tutor da cantora, afirma site

Arnold Schwarzenegger critica negacionistas: "Um idiota por não usar máscara"

Pabllo Vittar, Cardi B e mais: confira 13 lançamentos do fim de semana

Lançado em 2004, o filme conta com as vozes de Jennifer Lopez, Alex O'Loughlin, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Michaela Watkins, Noureen DeWulf, Linda Lavin e Tom Bosley no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Shrek 2

Quando: hoje, segunda-feira, 23 de agosto (23/08), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags