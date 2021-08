Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 24/08

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 17 de agosto (17/08), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Nancy Meyers, "O Amor Não Tira Férias" é um longa-metragem de comédia.

Iris escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper, mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra.

Bem longe dali, em Los Angeles, está Amanda, dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de filmes. Após descobrir que seu namorado, Ethan, não tem sido fiel, Amanda encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas.

Ela e Iris entram em contato e combinam a troca. Logo, a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles, um compositor de cinema, e Amanda se envolvendo com Graham, irmão de Iris. Lançado em 2006, o filme conta com Jack Black, Cameron Diaz, Jude Law e Kate Winslet no elenco.



Nesta semana, a Sessão da Tarde vai exibir: "Somos Todos Iguais" na quarta-feira, 18; "Sob O Mesmo Céu" na quinta-feira, 19; e "Plano B" na sexta-feira, 20.



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

O Amor Não Tira Férias

Quando: hoje, terça-feira, 17 de agosto (17/08), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

