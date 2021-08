Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na segunda, 23/08

Um filme alemão vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda-feira, 16 de agosto (16/08), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Paco Arango, "O Que De Verdade Importa" é um longa-metragem de fantasia.

Alec Bailey (Oliver Jackson-Cohen) é um engenheiro que trabalha consertando eletrodomésticos em Londres. Frustrado, ele não ganha dinheiro suficiente para pagar as contas. Seu tio distante, Raymond Heacock (Jonathan Pryce), surge com uma proposta: pagar todas as dívidas caso o sobrinho se mude por um ano para a Nova Escócia, no Canadá. Ele, então, aceita o pedido.

Quando se aproxima dos familiares, descobre que faz parte de uma família de curandeiros. Com isso, precisa decidir até o próximo aniversário se assumirá o poder.

No local, passa a utilizar o dom da cura nos moradores, mesmo que não seja sua intenção inicial. Com rapidez, torna-se conhecido na pequena cidade. Lançado em 2018, o filme conta com Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jorge Garcia, Jonathan Pryce e Kaitlyn Bernard no elenco.



Nesta semana, a Sessão da Tarde vai exibir: "O Amor Não Tira Férias" na terça-feira, 17; "Somos Todos Iguais" na quarta-feira, 18; "Sob O Mesmo Céu" na quinta-feira, 19; e "Plano B" na sexta-feira, 20.



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

O que de verdade importa

Quando: hoje, segunda-feira, 16 de agosto (16/08), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

