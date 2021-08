Lives de sexta-feira, 20 de agosto (20/08): Pitty, Bienal de Dança e mais

O mercado do audiovisual tende a privilegiar, quase sempre, o longa-metragem. Qual o lugar, então, dos outros formatos de cinema nessa cadeia? Este é um dos temas que será debatido dentro da programação do 32º Curta Kinoforum, no debate “Curta e mercado”, que contará com profissionais de 14 plataformas de streamings. Em entrevista ao Vida&Arte, a diretora do evento Zita Carvalhosa avalia as possibilidades de escoamento da produção do formato, divide impactos da pandemia no festival e reforça a atuação de formação ligada ao evento.



O POVO - O número de curtas inscritos foi de 2.800 no total, sendo 600 obras brasileiras. Em comparação às edições mais recentes, de que forma essa participação veio variando? E em termos de alcance de público, como se desenhou a experiência do ano passado e que expectativas há para a desse ano?

Zita Carvalhosa - Nós fomos surpreendidos pelo número de inscrições. A gente achou que ia ter uma queda muito significativa, mas esse ano não tivemos esse desenho, sobretudo nos curtas brasileiros, que ficaram na marca normal. O curta é um formato que é possível produzir e as pessoas precisam se expressar. A criatividade é uma coisa que nos alimenta durante esse período tão complicado, tão difícil, que a gente está vivendo com a pandemia e com a situação da cultura no Brasil hoje. Não sei exatamente o que vai acontecer em termos de perspectiva de futuro. Sobretudo, a gente está muito inquieto, muito ansioso, pra saber quem é que vai assistir a esses filmes. A gente organizou programas, um festival com estrutura de festival, apostando que as pessoas vão compartilhar esse conteúdo dentro de um contexto de festival. É nosso segundo ano de realização on-line e a gente está tentando aprimorar os mecanismos para realmente aproveitar essa condição de chegar ao Brasil inteiro para fazer um bonito festival.

OP - Naturalmente, o panorama construído pela seleção dos 200 filmes é extenso, múltiplo, com variadas abordagens. Há alguma mensagem principal que pode ser encontrada no conjunto de obras selecionadas na edição?

Zita - Acho um pouco arriscado dizer que tem um tema que predomina em todos os programas do festival, mas a gente pode talvez dizer que, pelo fato das pessoas estarem mais isoladas umas das outras, tem muito a procura do eu, do que é a vida, do que é importante na vida... Essa, pelo menos, é a perspectiva que penso. Os filmes ajudam a gente a abrir novas janelas. A gente tem vários filmes que tratam da pandemia em si, mas temos também os que aproveitam esse momento para criar coisas mais livres.

OP - Indo para as especificidades, a mostra competitiva de curtas brasileiros traz obras já exibidas em eventos anteriores e outras ainda inéditas no País. Como foi montar e buscar esse equilíbrio?

Zita - Foi uma demanda dos realizadores que a gente fizesse uma pequena mostra competitiva e nossa ideia é, também, manter um pouco o aspecto de panorama que norteia todo o festival: pegar filmes diferentes entre si para a gente estabelecer uma conversa entre eles. Tem filmes que já passaram em outros eventos, a gente não lembra ainda com a ideia do ineditismo - talvez com os eventos online isso tenha que ser revisitado, mas a gente espera no ano que vem já estar presencial, pelo menos, e provavelmente, híbrido. A gente também gosta de revelar conteúdos novos. Esse equilíbrio foi o que a gente tentou propor.

OP - Entre as projeções especiais, está a de “Sobre Olhares – Oficinas Kinoforum”, que marca os 20 anos de oficinas Kinoforum. Além disso, há ainda as próprias experiências de formação da edição. Pela experiência acumulada nessas duas décadas, de que forma o festival e a associação entendem a importância das experiências formativas para o contexto audiovisual brasileiro?

Zita - Nós estamos muito orgulhosos e contentes de completar 20 anos do projeto das Oficinas Kinoforum. Esse longa é a edição de curtas realizados durante o projeto e uma volta de uma conversa com essas pessoas que fizeram as oficinas, o que elas estão fazendo hoje e como começaram a entrar nesse mundo audiovisual pelas oficinas. A gente continua com as oficinas, agora estamos com um módulo novo, de empreendedorismo, e trabalhando bastante a ideia de oficinas para crianças, para essa sensibilização ao audiovisual e uma compreensão desse conteúdo oferecido. A celebração de 20 anos das oficinas pra gente é muito legal. O filme vai ser lançado no festival e disponível na plataforma Cultura em casa e a gente espera que muita gente veja e se inspire, pra gente o audiovisual é uma ferramenta de transformação e a formação para transformar é uma coisa muito importante.

OP - Um dos destaques entre as atividades paralelas do evento é o encontro que debate o mercado para o formato curta nas plataformas de streaming. De que forma o Kinoforum, ele mesmo uma importante janela dessa produção, avalia as atuais possibilidades de escoamento das obras?

Zita - Essa tarde dedicada ao streaming é uma coisa que a gente veio construindo, (pensando) onde a gente consegue ver curtas-metragens e como eles são apresentados. Pensamos em fazer essa tarde com quem exibia curtas-metragens e, quando a gente se deu conta, tinha mais de uma dúzia de plataformas com curadoria, pensamento, e é isso que a gente vai expor. Cada uma delas vai contar um pouco como pensa a exibição dos curtas. É uma ideia de colocar os filmes de uma maneira mais participante, que a gente consiga produzir curtas para uma exibição que também seja economicamente viável. Essa é uma batalha que a gente tem: que não se coloque a ideia de que o curta-metragem é brinde; ele é conteúdo audiovisual e é muito adequado às novas telas de exibição que estão ganhando cada vez mais espaço com, justamente, o streaming. A gente hoje está numa discussão política muito importante de como o streaming tem que entrar na agenda e a gente achou muito oportuno fazer essa mesa para pontuar como é importante e como são abertas as possibilidades de exibição de conteúdo audiovisual nas plataformas hoje em ação.

