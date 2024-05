Whindersson Nunes

Whindersson Nunes Batista é um famoso comediante, youtuber, cantor, compositor e ator brasileiro, nascido no Piaui. Atualmente com 29 anos de idade, Whindersson começou sua carreira em 2011, aos 16 anos, compartilhando vídeos de humor em seu canal do YouTube. Em outubro de 2016, seu canal no YouTube se tornou o com mais inscritos no Brasil. Atualmente, o artista trabalha com apresentação de stand-ups, além de ter o projeto musical "Lil Whind" e tentar carreira como boxeador.