Seleção Brasileira de Futebol

É a seleção mais bem-sucedida da história do futebol, sendo a recordista em conquistas em Copas do Mundo, com cinco títulos invictos: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Representa o Brasil nas competições de futebol da Conmebol e da Fifa e é administrada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).