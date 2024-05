Marina Silva

Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima (Rede Sustentabilidade), conhecida como Marina Silva, é atual ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil. O cargo já foi exercido antes por Marina Silva entre 2003 e 2008. Na carreira política, também atuou como senadora pelo Acre (1995-2011) e candidata à presidência da República nas eleições de 2010, 2014 e 2018. É uma das dez pessoas mais influentes do planeta para a ciência, segundo a revista Nature.