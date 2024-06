Fortaleza defende invencibilidade de 15 anos contra Juventude; veja histórico

A última derrota para o Papo aconteceu pela Série B de 2009, no dia 19 de setembro. À época treinador por Márcio Fernandes, o Leão visitou o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe Jaconera venceu por 2 a 0, com gols de Marcos Denner e Zezinho