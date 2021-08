Site do governo federal ensina como escrever "textão em 5 passos" e viraliza na internet

A publicação, já retirada do ar, foi realizada no dia 27 de novembro de 2019 e faz parte do chamado "Guia de Edição de Serviços"

Um texto publicado no site oficial do governo federal que ensina "como transformar duas frases em um textão em cinco passos" viralizou nas redes sociais após virar piada nesta segunda-feira, 16. A publicação, já retirada do ar, foi realizada no dia 27 de novembro de 2019 e faz parte do chamado "Guia de Edição de Serviços" do portal e tem como público alvo "editores de serviços" do gov.br.

Segundo o site, o editor de serviços "é o responsável por cadastrar e atualizar informações de serviços públicos de um órgão ou entidade federal no portal". Entre as orientações está deixar o texto mais formal e usar palavras maiores. Outra etapa é "rebuscar a linguagem". "Utilize três vezes mais palavras do que o necessário para dizer alguma coisa", sugere.

Na postagem, é sugerido ainda usar muitos adjetivos e pronomes. "Repita diversas vezes a mesma informação durante o texto para isso", conclui o guia, que acrescenta: "Adjetivos nunca são demais! Transforme seu texto em uma verdadeira saga épica!!!".

Não demorou para o guia ser compartilhado em tom de piada nas redes sociais. "Gente, quem quiser aprender a fazer textão é só checar o site do governo", brincou um perfil. Diversos usuários do Twitter atribuiram o conteúdo ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), apontado como nome influente na comunicação do governo de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro.

