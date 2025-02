Palpite PSG x Monaco: Melhores Odds Para Apostar

O maior clássico do futebol francês está prestes a acontecer! No dia 7 de fevereiro, Paris Saint-Germain e Monaco se enfrentam pelo Campeonato Francês, em partida válida pela 21ª rodada, no icônico Parc des Princes. Ambos os times estão no topo da tabela e brigam diretamente pelo título da Ligue 1, o que torna este duelo ainda mais emocionante e cheio de expectativa.



Para te deixar por dentro de todos os detalhes desse grande confronto, preparei um guia completo com informações importantes sobre as equipes, o momento atual de cada uma, as melhores dicas e palpites, além de estatísticas detalhadas de PSG x Monaco e muito mais.

Os 5 melhores palpites do jogo - PSG x Monaco



PSG x Monaco promete ser um clássico equilibrado, com muita emoção em campo, mas a vantagem parece estar do lado do Paris Saint-Germain.



Embora o Monaco tenha um time competitivo, o PSG chega com uma superioridade significativa, especialmente por conta do bom momento que atravessa e da vantagem de jogar em casa, no Parc des Princes. Agora, confira os 5 melhores palpites para esse grande confronto!



Ambas as equipes marcam e over 2,5 Gols



Esse é outro palpite forte devido ao estilo de jogo ofensivo das duas equipes. PSG e Monaco são conhecidos por suas potentes linhas de ataque e, apesar da força defensiva do PSG, é difícil imaginar um cenário onde ambos os times não consigam balançar as redes. O Monaco, com sua velocidade no contra-ataque, tem capacidade para marcar contra qualquer adversário, enquanto o PSG, jogando em casa e com suas estrelas ofensivas, busca sempre o gol.



A combinação de “Ambas as equipes marcam” e “Over 2,5 gols” reflete bem o potencial de um jogo com muitos gols, já que ambos os times têm jogado em alta intensidade e com forte poder ofensivo.



Número total de escanteios – mais de 10,5



Este é um palpite interessante porque, historicamente, os jogos entre PSG e Monaco costumam ser muito dinâmicos, com ataques rápidos e movimentação intensa nas laterais do campo. Ambas as equipes têm jogadores habilidosos que buscam constantemente explorar as extremidades, gerando bastante pressão nas defesas adversárias e, consequentemente, um número elevado de escanteios.



Além disso, o PSG, jogando em casa, tende a manter uma posse de bola agressiva, o que pode resultar em muitos cruzamentos e escanteios, tornando o “mais de 10,5” uma boa aposta para este confronto.



PSG vence por 1 gol de diferença



Este palpite faz sentido considerando o equilíbrio que o jogo tende a ter, mesmo com a superioridade do PSG. O Monaco tem mostrado um bom desempenho e pode criar dificuldades para o time da casa, tornando a vitória do PSG por apenas um gol de diferença uma opção realista.



A superioridade individual e o fator casa podem garantir a vitória para o PSG, mas é bem possível que o Monaco consiga oferecer resistência, tornando o jogo apertado até o final.



Primeiro gol do jogo ser do Barcola



Apostar no primeiro gol de Barcola é uma escolha interessante, especialmente considerando que ele está em excelente forma e é o artilheiro do PSG na temporada. Barcola tem se mostrado decisivo e frequentemente aparece nos momentos-chave para balançar as redes.



Em um clássico como este, ele pode ser o jogador a aproveitar uma oportunidade e abrir o placar, dado seu instinto goleador e a capacidade de se posicionar bem nas ações ofensivas. Sua habilidade de infiltrar-se na defesa adversária o coloca como uma grande ameaça, tornando essa aposta bastante promissora nos melhores sites de apostas do mundo.



Cartão amarelo para um dos jogadores do Monaco



Este é um palpite interessante porque o Monaco, apesar de ser uma equipe talentosa, costuma adotar uma abordagem mais agressiva em jogos contra grandes times, especialmente contra o PSG.



Em jogos de alta intensidade, como este, os jogadores do Monaco podem se ver forçados a cometer faltas para interromper o ritmo rápido do jogo. A pressão exercida pelos atacantes do PSG pode levar a entradas mais duras na defesa. Dada a natureza competitiva do confronto, é bastante provável que um jogador do Monaco receba um cartão amarelo, especialmente se o jogo se tornar fisicamente disputado.



Campeonato Francês - Ligue 1



A Ligue 1, o Campeonato Francês, é uma das principais competições de futebol da Europa, conhecida por seu alto nível técnico e por ser um celeiro de talentos. O PSG, o clube mais dominante da atualidade, vem dominando o campeonato nas últimas temporadas, graças a uma combinação de investimento robusto e a presença de jogadores de classe mundial.



Ao lado deles, clubes como o Monaco têm sido constantes desafios, oferecendo um futebol de qualidade e uma forte capacidade de disputa, com equipes bem treinadas e jogadores talentosos, como Golovin e os laterais brasileiros, Vanderson e Caio Henrique.



Tabela de classificações do Campeonato Francês



PSG - Hegemonia



O Paris Saint-Germain (PSG) está atualmente em excelente forma, liderando a Ligue 1 com 50 pontos em 20 jogos, incluindo 15 vitórias e nenhum empate. A equipe tem mostrado uma impressionante consistência, com uma diferença de gols de +35 e 54 gols marcados até agora.



No entanto, o time enfrentou alguns desfalques importantes, como João Neves, que se lesionou na Liga dos Campeões e está fora dos jogos recentes. Mesmo assim, o PSG conseguiu manter seu desempenho de alto nível, com jogadores como Ousmane Dembélé e Gonçalo Ramos se destacando nas partidas. O time está em busca do seu quarto título seguido.



Últimos resultados do PSG



Le Mans 0 x 2 PSG - Copa da França - 04/02/2025;



Brest 2 x 5 PSG - Ligue 1 - 01/02/2025;



Stuttgart 1 x 4 PSG - Liga dos Campeões - 29/01/2025;



PSG 1 x 1 Reims - Ligue 1 - 25/01/2025;



PSG 4 x 2 Man City - Liga dos Campeões - 22/01/2025.



Monaco - buscando uma vaga na Champions



O Monaco tem demonstrado um desempenho consistente nos últimos anos, sempre buscando uma vaga na Liga dos Campeões. Nos jogos recentes, o Monaco venceu o Auxerre por 4-2 e o Rennes por 3-2 no Campeonato Francês, além de uma vitória por 1-0 contra o Aston Villa na Liga dos Campeões.



Com base no desempenho recente, o Monaco está focado em garantir uma vaga na Liga dos Campeões e melhorar sua posição na tabela do Campeonato Francês. O time tem demonstrado capacidade de vencer jogos importantes, o que é um indicativo positivo para suas aspirações futuras.



Se continuar a melhorar e a corrigir suas falhas, o Monaco pode não apenas garantir uma vaga na Liga dos Campeões, mas também lutar pelo título do Campeonato Francês, consolidando-se como uma das principais forças do futebol europeu.



Últimos resultados do Monaco



Monaco 4 x 2 Auxerre - Campeonato Francês - 01/02/2025;



Inter de Milão 3 x 0 Monaco - Liga dos Campeões - 29/01/2025;



Monaco 3 x 2 Rennes - Campeonato Francês - 25/01/2025;



Monaco 1 x 0 Aston Villa - Liga dos Campeões - 21/01/2025;



Montpellier 2 x 1 Monaco - Campeonato Francês - 17/01/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O confronto entre PSG e Monaco tem sido sempre intenso e cheio de emoção. Nos últimos anos, os dois times se enfrentaram várias vezes, principalmente na Ligue 1 e na Supercopa da França.



O PSG tem mostrado uma leve vantagem, mas Monaco também conseguiu algumas vitórias importantes. Esses jogos são sempre disputados e cheios de surpresas, tornando a rivalidade entre essas duas equipes uma das mais aguardadas do futebol francês e tem sempre boas odds nas melhores casas de apostas brasileiras. Veja os últimos jogos:



PSG 1 x 0 Monaco - Supercopa da França - 05/01/2025;



Monaco 2 x 4 PSG - Campeonato Francês - 18/12/2024;



Monaco 0 x 0 PSG - Campeonato Francês - 01/03/2024;



PSG 5 x 2 Monaco - Campeonato Francês - 24/11/2023;



Monaco 3 x 1 PSG - Campeonato Francês - 11/02/2023.



Escalações das equipes para a Ligue 1



Para a próxima partida entre PSG e Monaco, as formações prováveis refletem as escolhas táticas dos treinadores e os desfalques por lesão ou suspensão.



PSG



O Paris Saint-Germain, um dos clubes mais ricos e bem-sucedidos da França, frequentemente enfrenta desafios com desfalques devido ao grande número de jogos e competições em que participa. Para esta partida, o PSG deve alinhar uma formação forte, apesar de algumas ausências importantes.



O time treinado pelo espanhol Luis Enrique, vem com a clássica formação 4-3-3 para o confronto PSG x Monaco.



Goleiro: Gianluigi Donnarumma;



Zagueiros: Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes;



Meio-campistas: Kang-in, Ruiz, Vitinha;



Atacantes: Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.



Monaco



O AS Monaco, conhecido por sua capacidade de desenvolver jovens talentos, também enfrenta desafios com desfalques, mas conta com uma formação equilibrada para enfrentar o PSG. A equipe monegasca busca uma vitória e vem com a formação 4-2-3-1, escolhida pelo técnico Adi Hütter.



Goleiro: Radosaw Majecki;



Zagueiros: Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu, Christian Mawissa;



Meio-campistas: Denis Zakaria, Mohamed Camara, Aleksandr Golovin, Takumi Minamino, M, Akliouche;



Atacantes: Biereth.



Estatísticas relevantes para seus palpites



PSG marcou 137 gols nos confrontos diretos;

Monaco marcou 132 gols nos confrontos diretos;

O PSG tem uma média de quase 8 chutes no gol por jogo;

Os dois times juntos somam uma média de 12 escanteios por jogo;

Nos últimos 5 jogos contra o Monaco, o PSG venceu 3.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre PSG x Monaco pela Ligue 1?



O jogo entre PSG e Monaco pela Ligue 1 acontecerá no icônico Parc des Princes, em Paris, casa do Paris Saint-Germain, no dia 7 de fevereiro, às 17 horas da tarde de sexta-feira.



Onde assistir PSG x Monaco?



Você pode assistir ao jogo PSG x Monaco pela Ligue 1 em várias plataformas de transmissão esportiva, dependendo de sua localização. No Brasil, canais como ESPN e plataformas de streaming como o Star+ costumam transmitir a competição. Fique atento às opções de cobertura em sua região para garantir que não vai perder essa grande partida.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Embora ambos os times sejam muito competitivos, o PSG é amplamente considerado o favorito para vencer, principalmente pelo fato de jogar em casa e ter um elenco repleto de estrelas como Dembélé. No entanto, o Monaco não deve ser subestimado, pois tem potencial para surpreender, como já fez em outros confrontos importantes.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

