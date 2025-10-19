Barroso deixa STF após 12 anos|Corte| O agora ex-ministro pendurou ontem a toga deixando seu DNA em ações com temas sociais. Sua trajetória tem votos progressistas, ações na pandemia e jeito descontraído
Luís Roberto Barroso encerrou a sua atuação no Supremo Tribunal Federal (STF) em última sessão nessa sexta-feira, 17, e iniciou a aposentadoria neste sábado, 18. O ex-ministro de 67 anos decidiu deixar o Supremo antes da idade limite de 75 anos. Barroso finalizou uma trajetória de 12 anos na Corte, com episódios marcantes e polêmicos durante esse período.
Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Barroso é formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), onde também obteve título de Doutor em Direito Público e é docente de Direito Constitucional.
Em 2013, foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) para o Supremo, na vaga aberta após aposentadoria do ministro Carlos Ayres Britto. Ele fez carreira como advogado, um "velho conhecido" do STF. Ele teve atuação em casos importantes no Supremo, entre elas, a defesa do reconhecimento das uniões homoafetivas e a liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias.
Em 2017, Barroso foi relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41, em defesa da Lei de Cotas. No voto, Barroso afirmou que a lei "é uma reparação histórica a pessoas que herdaram o peso e o custo social e o estigma moral, social e econômico que foi a escravidão no Brasil".
Três anos depois, Barroso determinou o estabelecimento de medidas para a proteção dos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19.
Entre as medidas, estavam: a instalação de barreiras sanitárias para proteger os indígenas isolados e a apresentação de um Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros, incluindo medidas para remover invasores das terras indígenas.
Sob sua presidência, o Supremo decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Partiu dele a primeira sugestão para diferenciar usuário de maconha de traficante, ainda em 2015.
Em última sessão no cargo na sexta, 17, Barroso votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.
No histórico, há espaço também para embates com o ministro Gilmar Mendes. Em uma resposta ao ministro, Barroso chegou a chamar o colega de "pessoa horrível" com "pitadas de psicopatia".
Em 2021, os dois voltaram a discurtir. No entanto, os episódios parecem ter ficado no passado. Em 2023, foram eles que, pela primeira vez na história da Corte, apresentaram voto conjunto. Eles apresentaram o voto sobre o piso nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras.
No pessoal, o ministro demonstrou jeito descontraído. Diversos registros circulam as redes sociais do ministro cantando em festas, como aconteceu em sua despedida da presidência do STF. No evento, ele subiu no palco para discursar e cantar clássicos do samba.
Ao se despedir da Corte, ele disse: "Ao longo desse período, enfrentei e superei dificuldades e perdas pessoais. Nada disso me afastou da missão que havia assumido perante o país e minha consciência de dar o melhor de mim na prestação da justiça".