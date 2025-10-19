Barroso deixa STF após 12 anos

￼LUÍS Roberto Barroso se despediu do STF e iniciou aposentadoria neste sábado, 18 / Crédito: Antonio Augusto/STF

Luís Roberto Barroso encerrou a sua atuação no Supremo Tribunal Federal (STF) em última sessão nessa sexta-feira, 17, e iniciou a aposentadoria neste sábado, 18. O ex-ministro de 67 anos decidiu deixar o Supremo antes da idade limite de 75 anos. Barroso finalizou uma trajetória de 12 anos na Corte, com episódios marcantes e polêmicos durante esse período. Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Barroso é formado em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), onde também obteve título de Doutor em Direito Público e é docente de Direito Constitucional.

Em 2013, foi indicado pela então presidente Dilma Rousseff (PT) para o Supremo, na vaga aberta após aposentadoria do ministro Carlos Ayres Britto. Ele fez carreira como advogado, um "velho conhecido" do STF. Ele teve atuação em casos importantes no Supremo, entre elas, a defesa do reconhecimento das uniões homoafetivas e a liberação de pesquisas com células-tronco embrionárias. Em 2017, Barroso foi relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 41, em defesa da Lei de Cotas. No voto, Barroso afirmou que a lei "é uma reparação histórica a pessoas que herdaram o peso e o custo social e o estigma moral, social e econômico que foi a escravidão no Brasil". Três anos depois, Barroso determinou o estabelecimento de medidas para a proteção dos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19. Entre as medidas, estavam: a instalação de barreiras sanitárias para proteger os indígenas isolados e a apresentação de um Plano de Enfrentamento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros, incluindo medidas para remover invasores das terras indígenas.

Sob sua presidência, o Supremo decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Partiu dele a primeira sugestão para diferenciar usuário de maconha de traficante, ainda em 2015. Em última sessão no cargo na sexta, 17, Barroso votou a favor da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. No histórico, há espaço também para embates com o ministro Gilmar Mendes. Em uma resposta ao ministro, Barroso chegou a chamar o colega de "pessoa horrível" com "pitadas de psicopatia".