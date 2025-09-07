Transformar dor em recomeço

Aos 26 anos, a consultora de fragrâncias Rebeca Landim descreve a bariátrica como a "virada de chave" de sua vida. Em março de 2024, ela passou pelo procedimento e, desde então, vem experimentando mudanças profundas no corpo e na autoestima. "Consegui perder exatamente 70 quilos até o presente momento. Para mim, foi uma grande vitória, algo que antes achava inalcançável", conta. Mais do que números, ela valoriza a forma como é percebida: "É muito gratificante ouvir das pessoas comentários como 'você está com aspecto saudável', 'cada vez mais bonita', 'a sua pele está ótima'".

Para a psicóloga clínica Janara Pinheiro, é preciso ter um senso crítico para tomar decisões, inclusive sobre a cirurgia. Ela explica que a psicoterapia é uma grande aliada nesse processo, pois os pacientes são acompanhados antes e depois do procedimento. "A psicoterapia ajuda a desenvolver essa criticidade para não ficar à mercê das pressões. Muitos pacientes me procuram pedindo um laudo para a cirurgia em uma única consulta, mas explico que é um acompanhamento, um processo para conhecer a pessoa e avaliar se ela está apta", comenta. Segundo ela, alguns médicos só operam com esse laudo, pois se sentem mais respaldados, sabendo que a pessoa tem suporte psicológico. As principais motivações para a cirurgia, além da saúde, podem ser a insatisfação com o corpo e a busca por uma alta performance, associando magreza a sucesso e boa saúde. "Não podemos massificar. A pressão para emagrecer a qualquer custo pode adoecer. Quando uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela precisa desenvolver novos recursos psíquicos para lidar com aquele novo corpo e a nova realidade. Não é um procedimento apenas orgânico", explica.

Se não houver um acompanhamento psicológico e um cuidado na alimentação nesse processo, as consequências podem ser graves. Ela frisa que é importante não esquecer que você não é apenas um corpo. "A pessoa cria um ideal, faz a cirurgia e, se não atinge o resultado esperado, pode sentir que não há mais saída. Isso pode levar à depressão, ansiedade, crises de pânico e fobia social, fazendo com que ela não queira mais sair de casa e desconte a frustração na comida", explica. A psicóloga Virgínia Serpa Correia Lima, que integra a Linha de Cuidado em Obesidade do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC/UFC/Ebserh), lembra que a obesidade é uma doença crônica e que, por isso, precisa ser acompanhada ao longo de toda a vida — seja com cirurgia ou por vias clínicas.