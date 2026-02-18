Após 45 anos, Volkswagen Saveiro deve sair de linha no Brasil

Após 45 anos, Volkswagen Saveiro deve sair de linha no BrasilCarro mais antigo da Volkswagen em linha no Brasil deve se despedir após a chegada de nova picape até o fim do ano
Após 45 anos no mercado automotivo nacional, a picape Volkswagen Saveiro deve sair de linha ainda este ano. Lançado em 1982, o carro acumula três gerações e várias reestilizações.
O possível encerramento da produção está relacionado à chegada da picape Tukan, que vai estrear até o fim do ano no Brasil. A Saveiro é o carro mais antigo da Volkswagen no País e sua última geração está em linha desde 2009.
A nova picape da Volkswagen será desenvolvida e produzida na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O lançamento ainda não tem data definida. A montadora confirmou que o modelo será produzido na cor amarelo canário, em alusão à Copa do Mundo —a marca é patrocinadora oficial das Seleções masculina e feminina. A picape também será exportada para outros mercados na América do Sul.