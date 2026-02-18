Após 45 anos, Volkswagen Saveiro deve sair de linha no Brasil

Carro mais antigo da Volkswagen em linha no Brasil deve se despedir após a chegada de nova picape até o fim do ano

Após 45 anos no mercado automotivo nacional, a picape Volkswagen Saveiro deve sair de linha ainda este ano. Lançado em 1982, o carro acumula três gerações e várias reestilizações.

O possível encerramento da produção está relacionado à chegada da picape Tukan, que vai estrear até o fim do ano no Brasil. A Saveiro é o carro mais antigo da Volkswagen no País e sua última geração está em linha desde 2009.