Após 45 anos, Volkswagen Saveiro deve sair de linha no Brasil

Carro mais antigo da Volkswagen em linha no Brasil deve se despedir após a chegada de nova picape até o fim do ano
Após 45 anos no mercado automotivo nacional, a picape Volkswagen Saveiro deve sair de linha ainda este ano. Lançado em 1982, o carro acumula três gerações e várias reestilizações.

O possível encerramento da produção está relacionado à chegada da picape Tukan, que vai estrear até o fim do ano no Brasil. A Saveiro é o carro mais antigo da Volkswagen no País e sua última geração está em linha desde 2009. 

A nova picape da Volkswagen será desenvolvida e produzida na fábrica de São José dos Pinhais (PR). O lançamento ainda não tem data definida. A montadora confirmou que o modelo será produzido na cor amarelo canário, em alusão à Copa do Mundo —a marca é patrocinadora oficial das Seleções masculina e feminina. A picape também será exportada para outros mercados na América do Sul.

