Jeep registra crescimento em janeiro e termina mês com mais de 8 mil emplacamentos

Jeep Compass, com 4,5 mil emplacamentos, garantiu lugar no Top10 dos veículos mais vendidos do Brasil, considerando todos os segmentos

A Jeep encerrou janeiro com 8.893 emplacamentos, um crescimento de 0,5 ponto percentual de participação no mercado em relação ao dezembro, fechando o primeiro mês do ano com 5,5% de market share.

O Jeep Compass liderou entre os SUVs médios, com 4.503 emplacamentos. Com 23,9% de participação no segmento dos SUVs médios, o modelo garantiu também lugar no grupo dos Top 10 veículos mais vendidos do Brasil em janeiro, ficando em oitavo lugar, considerando todos os segmentos, além de um lugar também entre os Top 5 SUVs mais vendidos no começo de 2026.