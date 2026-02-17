Jeep registra crescimento em janeiro e termina mês com mais de 8 mil emplacamentos

Jeep registra crescimento em janeiro e termina mês com mais de 8 mil emplacamentosJeep Compass, com 4,5 mil emplacamentos, garantiu lugar no Top10 dos veículos mais vendidos do Brasil, considerando todos os segmentos
A Jeep encerrou janeiro com 8.893 emplacamentos, um crescimento de 0,5 ponto percentual de participação no mercado em relação ao dezembro, fechando o primeiro mês do ano com 5,5% de market share.
O Jeep Compass liderou entre os SUVs médios, com 4.503 emplacamentos. Com 23,9% de participação no segmento dos SUVs médios, o modelo garantiu também lugar no grupo dos Top 10 veículos mais vendidos do Brasil em janeiro, ficando em oitavo lugar, considerando todos os segmentos, além de um lugar também entre os Top 5 SUVs mais vendidos no começo de 2026.
O Compass fechou 2025 pelo nono ano consecutivo como líder do segmento dos SUVs médios. O modelo estreou em janeiro sua nova versão, a Blackhawk Flex. O motor Hurricane tem agora uma versão flexfuel com 272 cv.
Por sua vez, o Jeep Renegade fechou janeiro com 3.052 unidades vendidas. O modelo é o único B-SUV a oferecer versões 4x4 no mercado nacional, com pacote Adas que inclui frenagem autônoma de emergência, alerta de saída de faixa, monitor de pontos cegos e farol alto automático.
Já o Commander emplacou 1.330 unidades em janeiro, ultrapassando a marca de 80 mil emplacamentos desde o seu lançamento. O modelo de sete lugares tem um sistema de condução semiautônoma de nível 2, que, segundo a Jeep, oferece maior garantia de segurança ao motorista e passageiros.
