Chevrolet Sonic: SUV do Onix chega ao Brasil no segundo trimestre de 2026

Modelo é fabricado no complexo industrial da GM em Gravataí, no Rio Grande do Sul

O Chevrolet Sonic, inédito subcompacto cupê também chamado de "SUV do Onix", chega ao mercado brasileiro no segundo trimestre de 2026, conforme anunciado pela General Motors (GM).

Produzido no complexo da GM em Gravataí (RS), o modelo nasce em um dos parques industriais mais avançados do mundo. De acordo com a montadora, quase 1.000 robôs de última geração integrados a sistemas inteligentes estão atuando no projeto, além de câmeras de alta precisão dedicadas ao controle de qualidade e soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA), com foco na produtividade, eficiência e consistência a um novo patamar.