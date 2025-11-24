Volkswagen Tera alcança a marca de 60 mil unidades produzidas

SUV chegou às concessionárias em 5 de junho e em outubro se tornou o carro de passeio mais vendido do Brasil

Atualmente, já são 31.901 unidades do Tera emplacadas no Brasil (jun-nov) e 22.416 unidades exportadas para 18 mercados da América Latina, até outubro (Argentina, México, Chile, Colômbia, Uruguai, Peru, Equador, Paraguai, Guatemala, Bolívia, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Curaçao, St. Maarten e Aruba, por ordem de volume recebido).

Com produção iniciada em abril deste ano, o Volkswagen Tera alcançou a marca de 60 mil unidades fabricadas. O SUV se tornou o carro de passeio mais vendido do Brasil em outubro.

O Tera já é o 2º modelo mais exportado pela Volkswagen do Brasil em 2025, atrás apenas do Polo, com 31.619 unidades (jan-out).

Segundo a Volkswagen , o novo Tera está gerando um volume de R$ 3,23 bilhões em compras de peças em 2025, valor que representa 12% do total de compras de peças previsto para a montadora neste ano no Brasil (R$ 26,3 bilhões).



Com índice de 80% de nacionalização (peças fabricadas no Brasil), o Tera conta com 241 fornecedores de peças, dos quais mais de 230 são empresas brasileiras, sendo 21 do Vale do Paraíba (SP).

