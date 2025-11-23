WEG: fabricante de motores elétricos apresenta novidades no Salão do Automóvel

Wemob Easy é uma das inovações apresentadas no Salão do Automóvel / Crédito: Divulgação/WEG

A multinacional brasileira WEG apresenta novidades focadas em mobilidade elétrica no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025, realizado de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi. Uma das inovações é a estação de recarga Wemob Easy, voltada para uso residencial. A fabricante de motores elétricos também expõe em seu estande a Wemob Station V2X, que possibilita comunicação bilateral entre o veículo e diferentes fontes e consumidores de energia como a rede elétrica, sistemas fotovoltaicos, edificações e inclusive outros veículos. Essa interação, conhecida como vehicle-to-everything, amplia possibilidades de uso inteligente e integrado de energia, conforme descreve a WEG.