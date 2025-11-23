WEG: fabricante de motores elétricos apresenta novidades no Salão do Automóvel

WEG: fabricante de motores elétricos apresenta novidades no Salão do AutomóvelEstande da WEG disponibiliza estações de carregamento para residências e empresas, além de tecnologias para armazenamento de energia e soluções para repintura automotiva
A multinacional brasileira WEG apresenta novidades focadas em mobilidade elétrica no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025, realizado de 22 a 30 de novembro, no Distrito Anhembi. Uma das inovações é a estação de recarga Wemob Easy, voltada para uso residencial.
A fabricante de motores elétricos também expõe em seu estande a Wemob Station V2X, que possibilita comunicação bilateral entre o veículo e diferentes fontes e consumidores de energia como a rede elétrica, sistemas fotovoltaicos, edificações e inclusive outros veículos. Essa interação, conhecida como vehicle-to-everything, amplia possibilidades de uso inteligente e integrado de energia, conforme descreve a WEG.
O portfólio da marca também inclui outras soluções desenvolvidas e fabricadas no Brasil com foco em atender às demandas de mercados globais. Os produtos da linha contemplam opções de recarga para diferentes aplicações, desde o uso residencial até recargas ultrarrápidas em rodovias.
A Wemob Easy, por exemplo, é reconhecida como o carregador mais seguro do mercado, com 15 proteções elétricas diferentes que, segundo a empresa, garantem máxima segurança e confiabilidade.
Já as estações Wemob Wall e Wemob Parking são indicadas para residências, edifícios, estacionamentos e frotas de veículos leves. A Wemob Station, por sua vez, atende operações comerciais e de frotas que exigem robustez para recargas rápidas, enquanto a Wemob Station HPC (High Power Charger) é a estação de recarga ultrarrápida mais potente fabricada no Brasil, projetada para aplicações que demandam alta potência e máxima disponibilidade.
Além das estações de recarga, o espaço de exposição da WEG disponibiliza outras tecnologias, como sistemas de carport solar, baterias para armazenamento de energia (BESS) e soluções para repintura automotiva.
Multinacional com DNA brasileiro
Fundada em 1961, em Santa Catarina, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital com foco em motores, redutores e acionamentos elétricos, geradores e transformadores de energia, produtos e sistemas para eletrificação, automação e digitalização.
Com operações industriais em 18 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 47 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2024, a WEG atingiu faturamento líquido de R$ 38 bilhões, destes 57% proveniente das vendas realizadas fora do Brasil.