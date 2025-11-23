Volkswagen Virtus alcança a marca de 300 mil unidades produzidas no Brasil

Virtus é o único modelo da linha Volkswagen, e também o único de seu segmento, que conta com três opções de motorização

Sedã com o maior espaço da categoria, o Virtus é nota máxima em segurança veicular (cinco estrelas) nos testes do Latin NCAP, que consideram a proteção a adultos, crianças e pedestres, além dos sistemas de assistência ao condutor.

O sedã Volkswagen Virtus chegou à marca de 300 mil unidades fabricadas no no Brasil. O número contempla as unidades do modelo produzidas nas fábricas Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), desde 2018, e também na unidade de São José dos Pinhais (PR), desde abril de 2025.

Outro destaque do Virtus é o fato de ser o único modelo da linha Volkswagen, e também o único de seu segmento, que conta com três opções de motorização: 170 TSI, 200 TSI e 250 TSI.

Em 2025, parte da produção do Virtus foi transferida para a fábrica de São José dos Pinhais (PR), desde abril, abrindo espaço para parte do volume de produção do Polo Track na Anchieta. Essa readequação foi importante para abrir espaço na unidade de Taubaté (SP) para a produção do Tera, também iniciada em abril de 2025; em Taubaté também são fabricados o Polo e parte do volume do Polo Track.

VW lidera produção de automóveis do Brasil



Dos 100 milhões de veículos já produzidos pelo setor automotivo brasileiro, mais de 26 milhões de unidades correspondem à produção da Volkswagen do Brasil.



O marco contempla a produção das três fábricas de automóveis da Volkswagen no Brasil: Anchieta (em São Bernardo do Campo, SP, inaugurada em 1959, sendo a primeira fábrica da Volkswagen fora da Alemanha), Taubaté (SP, inaugurada em 1976) e em São José dos Pinhais (PR, inaugurada em 1999), com motores fabricados na unidade de São Carlos (SP, inaugurada em 1996).