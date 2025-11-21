Yaris Cross chega às lojas em fevereiro

A estreia será em fevereiro de 2026. O temporal que afetou a fábrica de motores da montadora afetou o cronograma / Crédito: DIVULGAÇÃO TOYOTA

Com produção em Sorocaba (SP), a Toyota traz ao mercado o Yaris Cross, uma das atrações da japonesa no São do Automóvel 2025. A estreia será em fevereiro de 2026. O temporal que afetou a fábrica de motores da montadora afetou o cronograma. A empresa também vai lançar o GR Yaris em abril de 2026. É a versão esportiva de 300 cv do hatchback. O Yaris Cross está à venda em quatro versões, com motorizações a combustão ou híbrida flex plena (HEV). Os preços da pré-venda começam em R$ 161.390 e chegam a R$ 189.990.

A pré-venda do Yaris Cross inclui R$ 500 de acessórios grátis e Seguro Franquia em cortesia para os clientes que contratarem o seguro pelo Banco Toyota. Vale para as primeiras 8.500 unidades vendidas. Haverá também prioridade de entrega nas lojas. O campo será árido. Na praça há modelos como VW T-Cross, Nissan Kicks, Hyundai Creta, Jeep Renegade e Chevrolet Tracker. O Yaris Cross será o único do segmento com motorização híbrida. Tem motor 1.5 flex aspirado e dois motores elétricos (um gerador e um propulsor). Somando, 111 cv com etanol. A transmissão é CVT. Nas versões XRE e XRX, tem motor 1.5 flex, de até 122 cv de potência a 6.000 rpm e 15,3 kgfm de torque a 4.800 rpm. São 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,65 m de altura e 2,62 m de entre-eixos. O porta-malas é de 400 litros nas versões a combustão e 391 nas híbridas. Em todas as configurações, possui seis airbags, freio de estacionamento eletrônico, assistente de partida em rampa (HAC) e o Toyota Safety Sense (TSS), pacote que reúne tecnologias de segurança, como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema de alerta de mudança de faixa (LKA) com assistente de permanência de faixa (LKC), sistema de pré-colisão frontal (PCS) e farol alto automático, que ajusta automaticamente a intensidade dos faróis entre alto e baixo, conforme a presença de veículos à frente ou em sentido contrário.

A garantia de até dez anos. Não há nenhum custo adicional caso as revisões programadas sejam feitas na rede autorizadaToyotaapós os cinco anos de garantia de fábrica. Com a chegada do Yaris Cross, a Toyota amplia sua participação no segmento de SUVs, que representa mais de 50% do mercado brasileiro no acumulado de 2025. O lançamento complementa o portfólio ao lado de Corolla Cross e SW4, líderes entre os SUVs médios e grandes; e do RAV4, o SUV mais vendido da Toyota no mundo. Tomando como base o legado do Yaris, que ultrapassou 10 milhões de unidades produzidas globalmente e mais de 300 mil comercializadas no Brasil, o novo Yaris Cross reestreia a categoria de veículos compactos na Toyota com o objetivo de reter clientes atuais, reconquistar os que migraram e atrair novos públicos.



GR Yaris em abril Já o GR Yaris chega em abril de 2026. Estará à venda em duas versões: câmbio manual ou automático de oito marchas. Desenvolvido pela divisão Toyota Gazoo Racing, traz no discurso de venda a ida da tecnologia das pistas para as ruas. O GR Yaris possui na traseira saídas de ar otimizam a aerodinâmica e dispersam o calor do escape. O peso é de 1.305 kg na versão manual e 1.325 kg na automática. O motor 1.6 turbo de três cilindros entrega 300 cv e 40,2 kgfm de torque.