Stellantis confirma produção da Leapmotor no Brasil

A Leapmotor será a quarta marca fabricada em Pernambuco, que já produz Jeep, Fiat e Ram. A partir de 2026, o Polo de Goiana também receberá a tecnologia Bio-Hybrid e seis novos produtos no horizonte de 2025 a 2030
Autor Jocélio leal
Jocélio leal Editor-chefe dos núcleos de Economia e Negócios (Veículos, Imóveis e Empregos&Carreiras)
A Stellantis confirma a produção da marca Leapmotor no Brasil a partir de 2026. A nova marca chinesa, que chega ao País com uma gama totalmente eletrificada e tecnológica, será produzida no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco. O anúncio foi feito pelo presidente da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola,.

Ele também antecipou parte de sua estratégia para o próximo ano. Em 2026, a Stellantis prepara 16 novos modelos e atualizações, incluindo seis veículos equipados com a tecnologia Bio-Hybrid, que já ultrapassa 50 mil unidades produzidas pela companhia, entre Fiat Pulse e Fastback e Peugeot 208 Hybrid e 2008 Hybrid.

Durante o evento, o executivo anunciou também que, em 2025, a Stellantis será a primeira montadora na América do Sul a ultrapassar 1 milhão de veículos vendidos em um ano e celebrou, ainda, os resultados que consolidaram a liderança da empresa no mercado sul-americano em 2025.

“Temos tudo para fechar 2025 como líder, com a picape Strada no topo, veículos híbridos em forte ascensão e liderança regional sustentada pelo portfólio mais competitivo do mercado. Os últimos 11 meses elevaram cada marca da companhia a um novo patamar, com novos modelos, plataformas e motorizações que redesenham o setor e que fizeram de 2025 um ano repleto de recordes para a Stellantis”, disse Zola.

“Este é um momento de celebração da nossa trajetória e de foco no futuro. Em 2026, teremos um calendário inteiro de marcos importantes, começando pelo Polo de Betim, que completa 50 anos e ganhará um novo lançamento da Fiat. A planta de Porto Real celebrará 25 anos iniciando a produção do Jeep Avenger na América do Sul. Na Argentina, o Polo de Córdoba assume o protagonismo das picapes na região, completando 30 anos de história com o início de produção da Ram Dakota. Já o Polo do Uruguai se fortalece como hub estratégico de veículos comerciais com Jumpy, Expert e a nova linha Ducato”, disse Zola.

Produção em Pernambuco
A Leapmotor será a quarta marca fabricada em Pernambuco, que já produz Jeep, Fiat e Ram. A partir de 2026, o Polo de Goiana também receberá a tecnologia Bio-Hybrid e seis novos produtos no horizonte de 2025 a 2030, ampliando ainda mais sua relevância industrial, estratégica e tecnológica para a Stellantis na América do Sul.

