Kia anuncia oito lançamentos, incluindo picape Tasman e elétricos

A picape tem 5.410 mm de comprimento, 1.930 de largura, 1.870 mm de altura e 3.270 mm de entre-eixos. A caçamba pode levar 1.173 litros e a carga útil é de 1.007 kg / Crédito: JOCÉLIO LEAL

A sul-coreana Kia é uma das mais ávidas por lançamentos no Salão do Automóvel de São Paulo, a ser aberto ao público neste sábado, 22. A empresa faz do evento uma plataforma para renovar seu cardápio de modelos no Brasil, com lançamentos para 2026. São oito novidades — sendo seis lançamentos totalmente novos. Entre os destaques, primeirapicape da marca, chamada Tasman. A chegada simultânea expande a presença da Kia em segmentos estratégicos e em forte expansão, como picapes médias, SUVs com múltiplas tecnologias de propulsão — 100% elétricos, híbridos MHEV e diesel — e veículos comerciais elétricos voltados à crescente demanda por soluções last mile (a fase final da entrega) e logística urbana moderna

A Tasman tem caçamba com 1.174 litros de volume e está em processo de homologação. O motor 2.2 é a diesel (210 cv). O lançamento está previsto para a segunda metade do ano que entra. Preço estimado na casa dos R$ 350 mil. Sucessor do Cerato, o K4 estreia em versões hatch e sedã, sempre na configuração GT Line, a mais completa. Com preço estimado em aproximadamente R$ 200 mil e estreia marcada para o segundo semestre de 2026, o motor 1.6 turbo (193 cv) é o mesmo do SUVHyundai CretaUltimate. São marcas do mesmo grupo. No segmento utilitários esportivos, a Kia exibe o elétrico EV3 e as renovações dos híbridos levesStonic, com estreia no segundo semestre de 2026. Além destes, traz o Sportage, nas lojas nas próximas semanas por R$ 267.190. Ademais, tem o retorno doSorento. A nova geração estreará em 2026 com tração 4x4 e motor 2.2 a diesel.

A van Carnival também vem com novidades. Agora com uma versão híbrida. Por ora, nada de preços. Hoje, a V6 custa R$ 650 mil. O menu coreano inclui ainda o furgão elétrico PV5. A fabricante diz que ele faz mais de 400 km no uso urbano com uma carga completa. “Para nós, este retorno ao Salão do Automóvel tem um significado especial. A Kia Brasil participa do evento desde 1994 e, ao longo dessas três décadas, construiu localmente uma trajetória marcada por resiliência e capacidade de adaptação, mesmo diante de mudanças cambiais, barreiras tarifárias e transformações profundas no setor automotivo”, disse o presidente da Kia Brasil, José Luiz Gandini.

O PV5 é o primeiro veículo desenvolvido integrado à estratégia global da marca PBV (Platform Beyond Vehicle), novo conceito personalizável e voltado a múltiplos usos profissionais. Exibido na versão Cargo, o modelo da marca chega alinhado à rápida expansão da logística urbana no Brasil e destaca-se por trazer soluções como V2L. Permite usar a bateria do veículo para alimentar equipamentos externos, além do sistema Easy Swap, que possibilita a troca de módulos para transformar o veículo rapidamente: de van de carga para transporte de passageiros ou mesmo para aplicações especiais. Com capacidade volumétrica de até 4.420 litros, opções de bateria que chegam a 71,2 kWh, interior funcional e autonomia de 693 km, o PV5 inaugura uma nova fase da Kia Brasil no segmento de veículos comerciais elétricos — um mercado crescente no País com o avanço das operações last mile.

Nova geração de SUVs A Kia Brasil apresenta em 2025 uma nova geração de SUVs. São quatro novidades, com tecnologias diferentes de propulsão: o EV3, novo SUV 100% elétrico que promete expandir o acesso à eletromobilidade com design ousado e recursos premium; o Sportage MHEV, segundo a Kia,mais eficiente e com pacote tecnológico ampliado; o Stonic MHEV, que volta ao portfólio com novo visual, cabine 100% redesenhada e a tecnologia híbrida; além do novo Sorento 4x4 diesel, de sete lugares que retorna ao Brasil com geração completamente redesenhada. Tem mais luxo, mais capacidade e maior robustez. Juntos, os quatro SUVs representam a estratégia da Kia de oferecer diversidade tecnológica — elétrica, híbrida e diesel. A nova geração de veículos médios premium tem o K4 nas versões hatch e sedã, modelos inéditos no País e que chegam para reposicionar a marca em dois dos segmentos mais tradicionais do mercado brasileiro.