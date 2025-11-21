Jeep com novidades e conceitos 4x4

O Convoy transforma o Jeep Gladiator Mojave em uma picape diferente. O modelo traz pintura externa fosca Ghost Ops, capô e dianteira redesenhados no estilo "J-truck" com guincho Warn Zeon para 5,4 toneladas / Crédito: DIVULGAÇÃO

A Jeep trouxe ao Salão de São Paulo um dos ícones mais simbólicos da marca, o Cherokee. Durante o evento, o público poderá conhecer a versão Overland, que foi lançada recentemente no mercado norte-americano. O Novo Cherokee é maior em comprimento, altura e largura em relação ao modelo anterior, e traz linhas mais definidas e formas robustas que remetem aos modelos clássicos da marca.

O modelo conta com novo motor híbrido 1.6 turbo de quatro cilindros, entrega uma autonomia de mais de 800 km com um único tanque e consumo estimado de 15,7 km/l, pronto para levar a aventura ainda mais longe. O conjunto entrega 212 cv de potência e 31,8 kgfm de torque, com desempenho e economia para o dia a dia e aventuras prolongadas. O Jeep Cherokee 2026 tem um visual totalmente renovado, inspirado em 50 anos de legado, mas com uma linguagem moderna e marcante. O Salão do Automóvel também disponibiliza o Drive Experience, que traz com os modelos Wrangler Rubicon, Gladiator Rubicon e o Commander Blackhawk para interessantes testes de direção.

O conceito Convoy O conceito Jeep Convoy, inspirado em veículos militares, vem direto do deserto de Moab, no estado norte-americano de Utah. O local se tornou para a Jeep um laboratório ao ar livre para o desempenho fora de estrada. Em sua 59ª edição, o Easter Jeep Safari é realizado por lá e reúne carros-conceito.

A grade personalizada de sete fendas, tradição dos modelos da Jeep, é inspirada no SJ (uma das primeiras pickups da Jeep, lançado nos anos 1960) com iluminação dianteira com LED âmbar integrada, com portas e capota/cobertura de caçamba de lona marrom. Complementam o conjunto os para-lamas de alta abertura e as rodas Warn de 17 polegadas com pneus BFG Krawler de 40 polegadas.

Recon 100% elétrico O Jeep Recon Moab é 100% elétrico. O veículo possui motor de 650 cv, 84,5 kgfm de torque instantâneo e autonomia estimada de até 400 km no modo 100% elétrico. O Recon acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,6 segundos, além de ser o único veículo totalmente elétrico com selo Trail Rated.