Hyundai apresenta Ioniq 9: luxo, eletricidade e espaço para 7

A Hyundai apresenta no Salão o Ioniq 9. O SUV 100% elétrico tem sete lugares e autonomia de até 620 km. Possui bateria de 110,3 kWh. Segundo a fabricante, o carregamento vai de 10% a 80% em 24 minutos, mediante um carregador de 350 kW. Ele é um modelos mais emblemáticos do Salão, aberto ao público de 22 a 30 de novembro.
O Ioniq 9 é apresentado pela primeira vez na América Latina e está passando por um período de testes aqui no Brasil. Chega ao mercado em 2026, em data definida. O utilitário esportivo é o primeiro SUV elétrico da marca com sete lugares. A segunda fileira pode acomodar três ocupantes com banco inteiriço ou dois com assentos individuais. Mira o segmento de luxo.
Tem 422 cv de potência e 70 kgfm de torque. Destaque para as duas telas curvas de 12,3 polegadas. Atuam como painel de instrumentos e central multimídia. Ao todo, possui dez airbags.
Depois do Ioniq 5 e do Ioniq 6, a coreana quer ver o Ioniq 9 sendo andamento a este legado na eletrificação.
O design interior é definido como marcado por elementos elípticos e tons serenos, com o intuito de criar uma atmosfera delounge, especialmente quando se leva em conta na luz natural do teto solar panorâmico e elétrico.
Com os bancos da terceira fila rebatidos, o porta-malas pode acomodar 908 litros, enquanto com as três fileiras posicionadas com os assentos, o Ioniq 9 oferece 338 litros de espaço para bagagem. Além disso, o porta-malas dianteiro oferece um volume máximo de 88 litros para modelos RWD e 52 litros para modelos AWD.
A silhueta do é definida por uma linha suave e curva, em um perfil aerodinâmico e de coeficiente de arrasto de 0,259 Cd quando equipado com espelhos laterais digitais. Ele tem mais de cinco metros de comprimento (5,06 m) e tem 3,13 metros de entre-eixos.
O Ioniq 9 é o primeiro modelo da Hyundai a eliminar a antena de teto, dividindo as suas funções entre a tampa do para-brisas (para GPS e rádio por satélite), o painel de instrumentos (para Serviços de Carro Conectado) e o vidro da tampa do porta-malas (para rádio FM/AM e Digital Multimedia Broadcasting), contribuindo para o seu layout avançado e minimalista.
O design do Ioniq 9 é apoiado por uma gama de opções de rodas, incluindo as de série, de 19 polegadas, e opções de 20 e 21 polegadas, esta última com diferentes variações de layout, permitindo aos compradores personalizarem ainda mais o veículo.
O SUV estará disponível nos mercados selecionados em 16 cores, incluindo novas tonalidades como Celadon Gray Matte, Celadon Gray Metallic, Ionosphere Green Pearl, Sunset Brown Pearl e Cosmic Blue Pearl.
No interior, as variações de cores dos frisos incluem o Preto Obsidian e seis opções exclusivas em dois tons.
Ioniq 5
O Ioniq 5, disponível para venda no Brasil, também estará presente no espaço da Hyundai no Salão do Automóvel 2025. Referência mundial da marca sul-coreana para redefinir a mobilidade 100% elétrica na vida contemporânea, o Hyundai IONIQ 5 tem design inspirado no Pony, primeiro veículos produzido pela Hyundai, em 1974.
O modelo é equipado com uma bateria de 84,0 kWh e dois motores elétricos integrados aos eixos dianteiro e traseiro, uma combinação que proporciona torque máximo de 61,6 kgfm e 325 cv de potência máxima. Sua velocidade máxima é de 185 km/h e a aceleração de 0 a 100km/h leva 5,3 segundos, aproveitando a melhor eficiência da entrega instantânea de torque dos motores elétricos para os dois eixos.
Novo Kona Híbrido
Lançado este ano no Brasil, o Novo Kona Híbrido, SUV que combina o melhor da motorização elétrica e da combustão, entrega consumo acima de 18 km/ litro na cidade, diz a Hyundai.
O modelo traz em seu visual futurista elementos da linguagem de design global Seamless Lighting, com os faróis conectados por uma faixa de luz contínua. Conta com sistema híbrido e Nota A entre veículos médios pela classificação do Inmetro.
Vem equipado com motor a combustão de 1.6 litro e um motor elétrico com bateria principal de Íons de lítio de 1,32 kWh. A potência máxima combinada é de 141 cv, enquanto o torque máximo combinado é de 27 kgfm.
Creta
Entre os modelos da Hyundai no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, destaque também para o líder absoluto de vendas no varejo brasileiro: o SUV Hyundai Creta. O modelo renovou recentemente seu visual externo e interno, atualizou a motorização e oferece mais recursos de conforto e tecnologia ao condutor.
A versão exposta é a topo de linha do SUV Hyundai Creta, a Ultimate, com o motor 1.6 turbo com a maior potência da categoria, de 193 cv, e torque de 27,0 kgf.m.
Atrações do estande
O modelo icônico da Hyundai no Brasil está lá. O Hyundai HB20 estará exposto de modo customizado com acessórios fornecidos pela Hyundai Mobis.
Os visitantes poderão conferir de perto um carro personalizado com componentes criados exclusivamente para esta apresentação.
No estande da Hyundai, os visitantes poderão interagir com o Spot, o robô quadrúpede desenvolvido pela Boston Dynamics, empresa integrante do Grupo Hyundai Motor.
