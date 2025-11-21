Hyundai apresenta Ioniq 9: luxo, eletricidade e espaço para 7

Atualmente em testes no País, o SUV totalmente elétrico Ioniq 9 tem três fileiras de assentos, amplo espaço interno, design sofisticado e tecnologia avançada / Crédito: DIVULGAÇÃO

A Hyundai apresenta no Salão o Ioniq 9. O SUV 100% elétrico tem sete lugares e autonomia de até 620 km. Possui bateria de 110,3 kWh. Segundo a fabricante, o carregamento vai de 10% a 80% em 24 minutos, mediante um carregador de 350 kW. Ele é um modelos mais emblemáticos do Salão, aberto ao público de 22 a 30 de novembro. O Ioniq 9 é apresentado pela primeira vez na América Latina e está passando por um período de testes aqui no Brasil. Chega ao mercado em 2026, em data definida. O utilitário esportivo é o primeiro SUV elétrico da marca com sete lugares. A segunda fileira pode acomodar três ocupantes com banco inteiriço ou dois com assentos individuais. Mira o segmento de luxo.

Tem 422 cv de potência e 70 kgfm de torque. Destaque para as duas telas curvas de 12,3 polegadas. Atuam como painel de instrumentos e central multimídia. Ao todo, possui dez airbags. Depois do Ioniq 5 e do Ioniq 6, a coreana quer ver o Ioniq 9 sendo andamento a este legado na eletrificação. O design interior é definido como marcado por elementos elípticos e tons serenos, com o intuito de criar uma atmosfera delounge, especialmente quando se leva em conta na luz natural do teto solar panorâmico e elétrico. Com os bancos da terceira fila rebatidos, o porta-malas pode acomodar 908 litros, enquanto com as três fileiras posicionadas com os assentos, o Ioniq 9 oferece 338 litros de espaço para bagagem. Além disso, o porta-malas dianteiro oferece um volume máximo de 88 litros para modelos RWD e 52 litros para modelos AWD.

A silhueta do é definida por uma linha suave e curva, em um perfil aerodinâmico e de coeficiente de arrasto de 0,259 Cd quando equipado com espelhos laterais digitais. Ele tem mais de cinco metros de comprimento (5,06 m) e tem 3,13 metros de entre-eixos. O Ioniq 9 é o primeiro modelo da Hyundai a eliminar a antena de teto, dividindo as suas funções entre a tampa do para-brisas (para GPS e rádio por satélite), o painel de instrumentos (para Serviços de Carro Conectado) e o vidro da tampa do porta-malas (para rádio FM/AM e Digital Multimedia Broadcasting), contribuindo para o seu layout avançado e minimalista. O design do Ioniq 9 é apoiado por uma gama de opções de rodas, incluindo as de série, de 19 polegadas, e opções de 20 e 21 polegadas, esta última com diferentes variações de layout, permitindo aos compradores personalizarem ainda mais o veículo.

O SUV estará disponível nos mercados selecionados em 16 cores, incluindo novas tonalidades como Celadon Gray Matte, Celadon Gray Metallic, Ionosphere Green Pearl, Sunset Brown Pearl e Cosmic Blue Pearl. No interior, as variações de cores dos frisos incluem o Preto Obsidian e seis opções exclusivas em dois tons. Ioniq 5 O Ioniq 5, disponível para venda no Brasil, também estará presente no espaço da Hyundai no Salão do Automóvel 2025. Referência mundial da marca sul-coreana para redefinir a mobilidade 100% elétrica na vida contemporânea, o Hyundai IONIQ 5 tem design inspirado no Pony, primeiro veículos produzido pela Hyundai, em 1974.

O modelo é equipado com uma bateria de 84,0 kWh e dois motores elétricos integrados aos eixos dianteiro e traseiro, uma combinação que proporciona torque máximo de 61,6 kgfm e 325 cv de potência máxima. Sua velocidade máxima é de 185 km/h e a aceleração de 0 a 100km/h leva 5,3 segundos, aproveitando a melhor eficiência da entrega instantânea de torque dos motores elétricos para os dois eixos. Novo Kona Híbrido Lançado este ano no Brasil, o Novo Kona Híbrido, SUV que combina o melhor da motorização elétrica e da combustão, entrega consumo acima de 18 km/ litro na cidade, diz a Hyundai. O modelo traz em seu visual futurista elementos da linguagem de design global Seamless Lighting, com os faróis conectados por uma faixa de luz contínua. Conta com sistema híbrido e Nota A entre veículos médios pela classificação do Inmetro.