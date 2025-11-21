Honda relança o Prelude; esportivo vai conviver com o Civic Type-R

O novo Honda Prelude, renascido após intervalo de 24 anos, é um esportivo cupê com pegad de carro de corrida / Crédito: JOCÉLIO LEAL

A nova geração do cupê Prelude é uma das atrações da Honda no Salão do Automóvel de São Paulo, com abertura ao público marcada para este sábado, 22. O carro foi exibido no Tokyo Mobility Show, em outubro. A estreia no mercado nacional está prevista para o segundo semestre de 2026. Deverá custar acima de R$ 300 mil. A primeira geração do Prelude houve no Brasil nos anos 1990. O Prelude combina dois motores elétricos (um de tração e outro gerador) com um motor 2.0 a gasolina com injeção direta e ciclo Atkinson. Tem potência combinada de 203 cavalos e um torque de até 32,1 kgfm. Ele é equipado com o sistema Honda S+ Shift, sistema que simula trocas de marcha.

O esportivo conviverá com o Civic Type R. Este segue a ser oferecido com propulsor 2.0 VTEC turbo a gasolina. Tem 297 cv de potência e 42,8 kgfm de torque máximo, com câmbio manual. O Prelude foi lançado no Japão em 1978. Para Brasil, o sedã começou a ser trazido a partir de 1992. Era a quarta geração. Permaneceu à venda até 1995. Saiu de linha em 2001. Linhas mais leves e fluidas do que o Civic Type-R; novo logotipo "Honda" na traseira por extenso Crédito: JOCÉLIO LEAL WR-V vai bem Além dele, a japonesa também põe na pista o recém-lançado Honda WR-V. Estreado no final de outubro, terá a oportunidade de ter sua aprovação medida no evento. São mais de duas mil unidades reservadas. A fábrica anunciou a ampliação da produção local.

O preço parte de R$ 144,9 mil na versão EX, que já traz o pacote de segurança Sensing. Tem seis airbags, frenagem autônoma e sensores de faixas para manter o carro na pista. O WR-V tem motor 1.5 flex (126 cv) e câmbio automático do tipo CVT (continuamente variável), que simula sete marchas. Já o HR-V completou 10 anos de mercado ao alcançar 500 mil unidades produzidas. Segundo a Honda, o Brasil é hoje o líder global do ranking do SUV. Para demonstrar a força da Honda no segmento de motocicletas, o estande contará com os modelos CBR 1000RR-R, Transalp e Gold Wing. Na área de Motores e Máquinas, estará exposto o quadriciclo TRX 420 FourTrax.