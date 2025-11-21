GWM chega ao Salão com o novo Haval H6 e as atrações globais Tank 700 e Wey G9

Novo Haval H6 estreia no evento com aprimoramentos desenvolvidos para o motorista brasileiro / Crédito: DIVULGAÇÃO

A GWM estreou no Salão do Automóvel de São Paulo com mais luzes no seu primeiro modelo nacional, o Haval H6. Além dele, 12 lançamentos para 2026. A marca chinesa fala em crescer 38% e chegar a 150 lojas em 2026. O SUV médio sai da fábrica de Iracemápolis (SP) e inclui a reestilização, com mudanças na frente e na parte interna. Por fora, grade, faróis e para-choque redesenhados. No interior, a nova central multimídia de 14,6’’ em Full HD. O Haval H6 foi o único carro a ser levado ao palco. O SUV Tank 700 e a minivan Wey G9 ficaram expostos fora do auditório. O novo Haval H6 se alinha ao chamado conceito Estética Galática. No interior, também traz um novo volante com nova empunhadura, console central reprojetado e opções de acabamento novas.

A experiência digital também foi aprimorada com o novo Coffee OS 3, sistema operacional inteligente da GWM que reorganiza menus, reduz etapas para comandos e torna a navegação mais intuitiva. A nova central multimídia de 14,6’’ em Full HD, aliada ao quadro de instrumentos personalizável, promete interação mais fluida. Nas versões plug-in PHEV35 e GT, o conjunto híbrido Hi4, combina motores elétricos , bateria de até 35 kWh, tração integral inteligente e potência de até 393 cv. Já as versões HEV2 e PHEV19 receberam calibrações específicas para entregar equilíbrio entre eficiência, desempenho e conforto. A suspensão foi recalibrada, batentes prometem ser mais eficientes para absorção de impactos, além de promessa de frenagem progressiva e respostas mais naturais. Atrações internacionais: Tank 700, Wey G9 e SOUO S2000 Além do novo Haval H6, a GWM exibe três modelos de seu portfólio global trazidos exclusivamente para demonstração para o público local: Tank 700, Wey G9 e SOUO S2000.

A SOUO S2000 apresenta o novo conceito de motocicleta premium da marca, equipada com motor boxer de oito cilindros, 2.0 litros, 154 cv e câmbio DCT de oito marchas Crédito: DIVULGAÇÃO Os veículos passaram pelo Salão de Xangai e agora chegam ao Brasil. O Tank 700 incorpora o powertrain híbrido plug-in 3.0T PHEV Hi4-T com 524 cv de potência e 800 Nm de torque, combinado à transmissão 9HAT e tração 4x4 com gerenciamento eletrônico. Com 5,09 metros de comprimento, o modelo traz uma arquitetura que foi desenvolvida para oferecer desempenho, capacidade off-road e conforto no uso diário, com interior sofisticado e amplo pacote de tecnologias de condução.

O Wey G9 é uma MPV híbrida plug-in de luxo equipada com bateria de 51,5 kWh, motor 1.5T e motores elétricos de alta eficiência, além de sistema de navegação semiautônoma. O modelo de 5,41 metros se destaca pela configuração de seis lugares com bancos executivos individuais, integração ao Coffee OS 3. A SOUO S2000 apresenta o novo conceito de motocicleta premium da marca, equipada com motor boxer de oito cilindros, 2.0 litros, 154 cv e câmbio DCT de oito marchas. O chassi de alumínio e os recursos de assistência reforçam sua proposta de estabilidade, torque linear e condução confortável tanto em percursos urbanos quanto em viagens. O painel é totalmente digital. Linhas Tank e Wey no Brasil Também estarão no estande da GWM no Salão do Automóvel modelos recém-chegados às lojas, como Tank 300 e Wey 07. O híbrido plug-in Tank 300 posicona-se como um dos SUVs off-road mais completos do mercado.

O Wey 07, lançado oficialmente no Brasil no mês passado, reforça o posicionamento de luxo da GWM entre os híbridos plug-in. O modelo de seis lugares é equipado com tecnologias como o Coffee OS.

Portfólio ampliado dentro e fora do estande Na entrada do Pavilhão do Distrito Anhembi, o público encontra três modelos que reforçam o conceito multienergia da GWM no Brasil: Poer P30,Haval H9 e Ora 03. APoer P30, lançada este ano, marca a entrada da GWM no segmento de picapes médias com uma proposta que combina força, tecnologia e eficiência energética. O modelo apresenta conjunto 4x4 com bloqueio de diferencial traseiro e reduzida, assistência avançada ao motorista, modos de condução voltados ao trabalho e ao lazer. Tem garantia de 10 anos.