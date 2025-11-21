GWM chega ao Salão com o novo Haval H6 e as atrações globais Tank 700 e Wey G9

GWM chega ao Salão com o novo Haval H6 e as atrações globais Tank 700 e Wey G9O novo Haval H6 é o grande destaque da presença da GWM no Salão do Automóvel 2025. Marca chinesa com fábrica no Interior de São Paulo também exibe três modelos de seu portfólio global trazidos exclusivamente para demonstração para o público local: Tank 700, Wey G9 e a motocicleta SOUO S2000
A GWM estreou no Salão do Automóvel de São Paulo com mais luzes no seu primeiro modelo nacional, o Haval H6. Além dele, 12 lançamentos para 2026. A marca chinesa fala em crescer 38% e chegar a 150 lojas em 2026. O SUV médio sai da fábrica de Iracemápolis (SP) e inclui a reestilização, com mudanças na frente e na parte interna. Por fora, grade, faróis e para-choque redesenhados. No interior, a nova central multimídia de 14,6’’ em Full HD. O Haval H6 foi o único carro a ser levado ao palco. O SUV Tank 700 e a minivan Wey G9 ficaram expostos fora do auditório.
O novo Haval H6 se alinha ao chamado conceito Estética Galática. No interior, também traz um novo volante com nova empunhadura, console central reprojetado e opções de acabamento novas.
A experiência digital também foi aprimorada com o novo Coffee OS 3, sistema operacional inteligente da GWM que reorganiza menus, reduz etapas para comandos e torna a navegação mais intuitiva.
A nova central multimídia de 14,6’’ em Full HD, aliada ao quadro de instrumentos personalizável, promete interação mais fluida. Nas versões plug-in PHEV35 e GT, o conjunto híbrido Hi4, combina motores elétricos , bateria de até 35 kWh, tração integral inteligente e potência de até 393 cv. Já as versões HEV2 e PHEV19 receberam calibrações específicas para entregar equilíbrio entre eficiência, desempenho e conforto.
A suspensão foi recalibrada, batentes prometem ser mais eficientes para absorção de impactos, além de promessa de frenagem progressiva e respostas mais naturais.
Atrações internacionais: Tank 700, Wey G9 e SOUO S2000
Além do novo Haval H6, a GWM exibe três modelos de seu portfólio global trazidos exclusivamente para demonstração para o público local: Tank 700, Wey G9 e SOUO S2000.
Os veículos passaram pelo Salão de Xangai e agora chegam ao Brasil. O Tank 700 incorpora o powertrain híbrido plug-in 3.0T PHEV Hi4-T com 524 cv de potência e 800 Nm de torque, combinado à transmissão 9HAT e tração 4x4 com gerenciamento eletrônico.
Com 5,09 metros de comprimento, o modelo traz uma arquitetura que foi desenvolvida para oferecer desempenho, capacidade off-road e conforto no uso diário, com interior sofisticado e amplo pacote de tecnologias de condução.
O Wey G9 é uma MPV híbrida plug-in de luxo equipada com bateria de 51,5 kWh, motor 1.5T e motores elétricos de alta eficiência, além de sistema de navegação semiautônoma. O modelo de 5,41 metros se destaca pela configuração de seis lugares com bancos executivos individuais, integração ao Coffee OS 3.
A SOUO S2000 apresenta o novo conceito de motocicleta premium da marca, equipada com motor boxer de oito cilindros, 2.0 litros, 154 cv e câmbio DCT de oito marchas. O chassi de alumínio e os recursos de assistência reforçam sua proposta de estabilidade, torque linear e condução confortável tanto em percursos urbanos quanto em viagens. O painel é totalmente digital.
Linhas Tank e Wey no Brasil
Também estarão no estande da GWM no Salão do Automóvel modelos recém-chegados às lojas, como Tank 300 e Wey 07. O híbrido plug-in Tank 300 posicona-se como um dos SUVs off-road mais completos do mercado.
O Wey 07, lançado oficialmente no Brasil no mês passado, reforça o posicionamento de luxo da GWM entre os híbridos plug-in. O modelo de seis lugares é equipado com tecnologias como o Coffee OS.
Portfólio ampliado dentro e fora do estande
Na entrada do Pavilhão do Distrito Anhembi, o público encontra três modelos que reforçam o conceito multienergia da GWM no Brasil: Poer P30,Haval H9 e Ora 03.
APoer P30, lançada este ano, marca a entrada da GWM no segmento de picapes médias com uma proposta que combina força, tecnologia e eficiência energética. O modelo apresenta conjunto 4x4 com bloqueio de diferencial traseiro e reduzida, assistência avançada ao motorista, modos de condução voltados ao trabalho e ao lazer. Tem garantia de 10 anos.
OHaval H9, outro lançamento importante de 2025, ampliou a presença da marca no universo dos SUVs de grande porte. Os lançamentos têm a companhia do Ora 03, o carro 100% elétrico da GWM.
Já no espaço de test-drive, os visitantes podem experimentar o desempenho e as tecnologias da marca ao volante do novo Haval H6, do Wey 07 e do Tank 300.
