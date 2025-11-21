Ford lança picape Maverick Hybrid com 800 km de autonomia por R$ 239 mil

A nova Maverick Hybrid traz rodas de 19”, capota marítima, teto solar elétrico, painel de instrumentos de 8”, central multimídia de 13,2”, som premium da B&O, câmeras 360° e assistente de reboque Pro Trailer.

A Ford Maverick Hybrid , primeira picape híbrida do mercado brasileiro, chega à linha 2025 com novidades no design, na tecnologia e segurança. O carro conta com tração AWD e um novo conjunto elétrico com foco em mais desempenho. O modelo tem autonomia de 800 km e está disponível por R$ 239.900 .

Ganhou também novos itens de segurança: piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente de manutenção e centralização em faixa, controle automático em descidas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado.

Motor elétrico e tração AWD

O novo motor elétrico da Maverick Hybrid tem 140 kW de potência e torque instantâneo de 320 Nm, 35% maior que o do modelo anterior. Ele incorpora também um gerador mais forte, de 93 kW, e atua junto com o motor 2.5 a gasolina de ciclo Atkinson, com potência de 162 cv (@ 5.600 rpm) e torque de 210 Nm (@4.000 rpm), para entregar uma potência combinada de 194 cv.

O torque oficial, porém, considera apenas o valor nominal do motor a combustão (210 Nm). De acordo com a Ford, isso se deve à arquitetura única da nova transmissão eCVT, do tipo Power-Split, que varia o torque final conforme a velocidade, aceleração e outros fatores. Ela gerencia de forma inteligente a entrega de potência dos motores a combustão e elétrico para entregar máxima eficiência.

Bateria de íons de lítio

A bateria de tração de íons de lítio da Maverick Hybrid, com capacidade de 1,1 kWh e alta densidade de energia, conta com tecnologia avançada para otimizar o desempenho e a durabilidade. Ela tem um formato compacto e leve que, segundo a montadora, favorece o aproveitamento do espaço e a distribuição de peso do veículo.