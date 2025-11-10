Fiat Argo ultrapassa marca de 600 mil unidades vendidas no Brasil

O Fiat Argo ultrapassou a marca de 600 mil unidades vendidas no Brasil. O hatch, desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), é o terceiro carro mais vendido do País no acumulado de 2025. Além do Brasil, também é comercializado em outros 10 países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.

Desde seu lançamento, em 2017, o modelo passa por transformações. Em 2023, o Argo recebeu versões com câmbio CVT de sete velocidades e potência de 107 cv do motor Firefly 1.3. Com consumo de até 12,8 km/l (ciclo urbano), o carro ganhou o posto de um dos veículos automáticos mais econômicos do segmento.