Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiat Argo ultrapassa marca de 600 mil unidades vendidas no Brasil

Fiat Argo ultrapassa marca de 600 mil unidades vendidas no Brasil

Modelo foi o 3º carro mais vendido do Brasil no acumulado de 2025
Autor Luciano Cesário
Autor
Luciano Cesário Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fiat Argo ultrapassou a marca de 600 mil unidades vendidas no Brasil. O hatch, desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), é o terceiro carro mais vendido do País no acumulado de 2025. Além do Brasil, também é comercializado em outros 10 países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.

Desde seu lançamento, em 2017, o modelo passa por transformações. Em 2023, o Argo recebeu versões com câmbio CVT de sete velocidades e potência de 107 cv do motor Firefly 1.3. Com consumo de até 12,8 km/l (ciclo urbano), o carro ganhou o posto de um dos veículos automáticos mais econômicos do segmento.

Na linha 2026, apresentada ao mercado em março deste ano, o hatch ganhou farol Full LED nas versões Trekking e Drive 1.3 AT. Já no interior, as versões equipadas com central multimídia passaram a contar com espelhamento de celular sem fio, que permite conectar ao Android Auto e Apple Carplay, sem a necessidade de usar cabos.

Disponível nas versões 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3 AT e Trekking 1.3 AT e MT, o Argo também oferece ar-condicionado automático digital, retrovisores externos elétricos com Tilt Down, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e Keyless Entry N' Go.

O Fiat Argo passou a custar R$ 87.990 em sua versão Drive 1.0 MT, após a campanha de incentivo do IPI do Carro Sustentável promovida pelo Governo Federal.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar