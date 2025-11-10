Fiat Argo ultrapassa marca de 600 mil unidades vendidas no Brasil

Fiat Argo ultrapassa marca de 600 mil unidades vendidas no BrasilModelo foi o 3º carro mais vendido do Brasil no acumulado de 2025
O Fiat Argo ultrapassou a marca de 600 mil unidades vendidas no Brasil. O hatch, desenvolvido no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG), é o terceiro carro mais vendido do País no acumulado de 2025. Além do Brasil, também é comercializado em outros 10 países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai.
Desde seu lançamento, em 2017, o modelo passa por transformações. Em 2023, o Argo recebeu versões com câmbio CVT de sete velocidades e potência de 107 cv do motor Firefly 1.3. Com consumo de até 12,8 km/l (ciclo urbano), o carro ganhou o posto de um dos veículos automáticos mais econômicos do segmento.
Na linha 2026, apresentada ao mercado em março deste ano, o hatch ganhou farol Full LED nas versões Trekking e Drive 1.3 AT. Já no interior, as versões equipadas com central multimídia passaram a contar com espelhamento de celular sem fio, que permite conectar ao Android Auto e Apple Carplay, sem a necessidade de usar cabos.
Disponível nas versões 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3 AT e Trekking 1.3 AT e MT, o Argo também oferece ar-condicionado automático digital, retrovisores externos elétricos com Tilt Down, sensor de estacionamento traseiro com visualizador gráfico e Keyless Entry N' Go.
O Fiat Argo passou a custar R$ 87.990 em sua versão Drive 1.0 MT, após a campanha de incentivo do IPI do Carro Sustentável promovida pelo Governo Federal.