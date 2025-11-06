BYD entrega primeiro carregamento de carros montados em Camaçari (BA)

Os veículos deixaram a fábrica na Bahia com destino às concessionárias da marca no Distrito Federal

A BYD entregou o primeiro carregamento comercial de carros produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia. O fato ocorre menos de um mês depois da inauguração oficial do complexo industrial. O lote inicial é formado por 55 Dolphin Mini, na cor branca, e é destinado às concessionárias da marca em Brasília.

Um conjunto de cinco carretas, cada uma transportando onze carros, partiu de Camaçari na última quinta-feira, 30, para cumprir uma viagem de cerca de 1.400 quilômetros até à capital federal. Ainda em novembro, novos carregamentos de veículos serão destinados ao mercado nacional.