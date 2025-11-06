Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BYD entrega primeiro carregamento de carros montados em Camaçari (BA)

Os veículos deixaram a fábrica na Bahia com destino às concessionárias da marca no Distrito Federal
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A BYD entregou o primeiro carregamento comercial de carros produzidos na fábrica de Camaçari, na Bahia. O fato ocorre menos de um mês depois da inauguração oficial do complexo industrial. O lote inicial é formado por 55 Dolphin Mini, na cor branca, e é destinado às concessionárias da marca em Brasília.

Um conjunto de cinco carretas, cada uma transportando onze carros, partiu de Camaçari na última quinta-feira, 30, para cumprir uma viagem de cerca de 1.400 quilômetros até à capital federal. Ainda em novembro, novos carregamentos de veículos serão destinados ao mercado nacional.

A BYD é líder no mercado brasileiro de carros elétricos com 80% de participação de mercado, e o Dolphin Mini é o carro elétrico mais vendido no Brasil, com 1.913 unidades emplacadas no mês de junho.

