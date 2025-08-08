SUV Mitsubishi Outlander 2026 é apresentado em Fortaleza

Lançamento do SUV Mitsubishi Outlander 2026, primeiro modelo 100% híbrido da montadora japonesa / Crédito: Gabriel Gago/O POVO

A nova geração do SUV híbrido Mitsubishi Outlander 2026 foi apresentada ao mercado do Ceará. Os preços partem de R$ 374,9 mil, para a versão de entrada HPE-S, e chegam a R$ 389,9 mil, na versão Signature, a topo de linha.

O modelo traz nova plataforma e mais de dez sistemas avançados de assistência ao condutor. Esta é a quarta geração da Mitsubishi Outlander. O SUV vem equipado com motor 2.4 a gasolina e dois motores elétricos – um dianteiro de 116 cv e um traseiro de 136 cv – que promete uma potência combinada de 252 cv e torque de 45,9 kgf.m.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A autonomia no modo 100% elétrico pode chegar a 58 km, com autonomia total estimada de 680 km, segundo a montadora. Conforme a japonesa, a recarga rápida carrega 80% da bateria em cerca de 40 minutos.

O Outlander possui sete lugares e tração nas quatro rodas Super All-Wheel Control (S-AWC), o novo Outlander, além de sete modos de condução (Normal, Tarmac, Gravel, Snow, Mud, Eco e Power). No modo Power, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos, aponta a Mitsubishi.

Internamente, os bancos dianteiros oferecem ajustes elétricos em até 12 vias, aquecimento, sistema de boas-vindas e massageadores com três tipos de massagem e controle de intensidade. Os bancos traseiros também são aquecidos e deslizantes. O ar-condicionado automático digital é de três zonas e o painel 100% digital possui 12,3”. Há ainda um Head-Up Display colorido de 10,8” e central multimídia de 9” com GPS offline, compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Outros itens que compõem o veículo são o teto solar duplo panorâmico com abertura elétrica one-touch, carregador de celular por indução, iluminação full LED com lavadores de farol, rodas diamantadas aro 20” com pneus runflat, retrovisores com rebatimento elétrico e aquecimento, e porta-malas elétrico com sensor de abertura pelos pés.

O novo Outlander 2026 também conta com um pacote que inclui 11 airbags, controle adaptativo de cruzeiro (ACC), frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, monitoramento de fadiga, câmera 360º com detecção de movimento, alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem, assistente de descidas, farol alto automático e sistema de alerta acústico para pedestres no modo elétrico. O lançamento no Ceará ocorreu na concessionária Mito, do Grupo C. Rolim, em Fortaleza. Segundo Lucas Rolim, diretor comercial da Mito Mitsubishi, a expectativa de venda mensal é de cinco a dez unidades do novo SUV no Estado. "Temos uma lista de espera de 10 carros. Foram entregues 4 unidades até então", afirma.