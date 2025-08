Chinês e 100% elétrico: SUV EX5 é aposta da Geely para a transição energética no Brasil

Paradoxalmente, representa o novo sem tantas novidades. Reúne tudo o que já há na concorrência, com alguns aprimoramentos e características próprias. Entra na briga dos SUVs médios com competitividade. O POVO Veículos testou o EX5 Max, a versão topo de linha, em percurso urbano de 10 km em São Paulo.

O SUV EX5 , da Geely, é mais um entre tantos disponíveis no mercado brasileiro. 100% elétrico, tecnológico e com visual moderno, ele é a aposta da montadora chinesa recém-chegada ao Brasil de olho na transição energética.

A emissão de ruídos é baixa. É difícil até identificar quando o carro está com o motor ligado, ainda que estático. Em movimento, o barulho do motor é perceptível, mas bem menos se comparado a um carro a combustão.

O carro liga automaticamente. Basta se aproximar com a chave no bolso. O desligamento também é automático e ocorre quando o condutor saí do veículo. Detalhe: se a chave for deixada dentro do carro, ele permanecerá ligado.

Apesar do trajeto curto, restou a impressão de um carro com boa dirigibilidade, confortável e resistente aos buracos encontrados nas ruas —que não foram poucos. Silêncio a bordo

Parte traseira do Geely EX5 no Autódromo Capuava, em SP Crédito: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Geely

Parte traseira do Geely EX5 no Autódromo Capuava, em SP Crédito: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Geely

Vista de cima do Geely EX5 no Autódromo Capuava, em SP Crédito: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Geely

Vista de cima do Geely EX5 no Autódromo Capuava, em SP Crédito: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Geely

A experiência de dirigibilidade é facilitada pela ampla gama de recursos tecnológicos. O head-up display (visor digital) é um deles. Torna visível a aceleração no para-brisa para ajudar o condutor a não extrapolar os limites de velocidade. Também há alertas sonoros com esta finalidade.

Com o sistema de som desligado e os vidros altos, o silêncio predomina no interior do veículo. Ponto positivo para o isolamento acústico, e negativo para os motoristas impacientes responsáveis pela poluição sonora com buzinaço no trânsito paulista.

A tecnologia também está presente nos assentos. Além do ajuste elétrico, os bancos dianteiros têm a função ventilação e massagem, com seis modos: Onda (liberação gradual), Caminhada (pressão alternada), Serpentear (estimulação circulatória), Ombro (massagem suave nas costas), Lombar (massagem benéfica nos rins) e Arrastando (relaxamento e alívio do estresse).

Todos os ativos tecnológicos e recursos de segurança do EX5 também são encontrados na concorrência, mas a Geely ressalta a eficiência e o padrão de qualidade dos seus componentes. No geral, não há do que reclamar —mas também não há com o que se impressionar.

O sistema executa mais de 200 tarefas, incluindo a abertura do teto solar, que também pode ser feita via central multimídia. Na ausência de um botão para esta função, melhor fazer isso com o comando de voz para evitar distrações com a navegação na tela —principalmente se o carro estiver em movimento.

Bateria e autonomia



O SUV é equipado com bateria de Lítio Fosfato Ferro (LFP) de 60.22 kWh de capacidade. A autonomia está na média. Com 100% de carga, o carro roda até 413 km (Inmetro). Nem muito mais ou muito menos do que os rivais.



Quanto à recarga, em um posto de carregamento com corrente contínua (DC) de 100 kW, o tempo de carregamento de 30% a 80% é 20 minutos. A espera aumenta significativamente para 6 horas se o ponto de carregamento for de corrente alternada (AC) tipo Wallbox de 11 kW.



Potência e performance



O motor elétrico gera 218 cv e 320 Nm (32,6 kgfm). É um carro com potência que atende a quem busca rapidez e versatilidade nos trajetos urbanos ou em percursos mais longos.



A performance nas acelerações e retomadas foi satisfatória. Nos trechos mais íngremes, naturalmente, as respostas foram mais lentas.



A Geely diz que a aceleração de zero a 100 km/h leva 6,9 segundos na versão Pro. Este teste, contudo, não pode ser realizado em vias de fluxo contínuo —como as que trafegamos durante o teste. A velocidade máxima, segundo a montadora, é de 180 km/h.



Há três modos de condução: Eco, Normal e Sport. A escolha de cada um deles interfere no desempenho do carro. Na estrada, melhor optar pelo Sport. Nas ruas, o Normal pode ser uma boa. Em condições de trânsito lento, o Eco ajuda a poupar bateria.



Design



O visual poderia ser mais agressivo —embora a dianteira seja inspirada em um tigre. Olhando por fora, não há nada muito disruptivo, exceto as ranhuras do felino superpredador no para-choque.



Os faróis de LED ligeiramente curvados para cima remetem às pontas das asas de um avião. Na traseira, um spoiler integrado exibe lanternas inteiriças com 274 LEDs, compondo um chamativo efeito 3D.



Faróis do Geely EX5 no Autódromo Capuava, em SP Crédito: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Geely

Dimensões



Posicionado no segmento de SUVs médios, o Geely EX5 tem 4,61 metros de comprimento, 1,90 m de largura, 1,67 m de altura e 2,75 m de distância entre-eixos. É um carro grande e robusto.

O volume do porta-malas é na média da categoria: 461 litros (no padrão de medição VDA) e até 1.877 l com o rebatimento dos bancos traseiros. Cabe muita coisa e sobra espaço para quem não precisa de tanto.

Porta-malas do Geely EX5 Crédito: Rodolfo Buhrer/La Imagem/Geely

Versões, preços e equipamentos de série



Geely EX5 Pro - R$ 205.800

. Faróis full LED

. Barras de teto com 50 kg de capacidade

. Sensor de chuva

. Rodas de liga leve aro 18

. Retrovisores externos aquecidos

. Volante com ajuste de altura e profundidade

. Vidros elétricos com função um-toque

. Bancos dianteiros com ventilação

. Banco do motorista com ajuste elétrico de seis posições e função entrada e saída

. Bancos traseiros com inclinação ajustável em dois níveis

. Ar-condicionado automático com acionamento remoto e saídas de ar traseiras

. Partida sem chave

. Multimídia Flyme Auto de 15,4”

. Painel digital LCD de 10,2”

. Conectividade Wi-fi e 4G

. Sistema de som com seis alto-falantes

. Sensores de estacionamento traseiros

. Visão 360 graus

. Assistente de velocidade de descida

. Seis airbags

. Controles de tração e de estabilidade

Geely EX5 Max - R$ 225.800

Adiciona aos itens do Pro:

. Farol alto com controle inteligente

. Teto solar panorâmico com persiana elétrica

. Rodas aro 19

. Bancos dianteiros com ventilação, memória e ajuste de entrada e saída

. Ajustes elétricos para o banco do carona com quatro posições e apoio de pé

. Espelho retrovisor interno eletrocrômico

. 13 Sistemas de auxílio ao condutor (ADAS)

. Heads-up Display

. Sistema de som Flyme Sound com 16 alto-falantes

. Sensores de estacionamento dianteiros



Concessionárias



Nesta primeira fase de operação no Brasil, a Geely atua em parceria com a Renault, que disponibiliza sua rede de concessionárias para venda e distribuição dos carros importados da chinesa no Brasil.

A montadora ingressa no mercado com apenas uma concessionária própria, localizada em São José dos Pinhais (PR). A meta é encerrar 2025 com pelo menos 25 lojas oficiais.

Ainda não há previsão de abrir concessionária no Ceará. Atualmente a marca mantém ponto de venda no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza.



*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Geely Auto.