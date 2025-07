Fábrica da GM em Gravataí completa 25 anos e se prepara para produção de novo SUV

Atualmente, o local é responsável pela produção dos modelos Chevrolet Onix e Onix Plus

O novo produto faz parte do ciclo de R$ 1,2 bilhão em investimentos anunciados em 2024 para modernização e expansão da unidade.

A General Motors (GM) celebra 25 anos de operação de sua fábrica em Gravataí (RS). Atualmente, o local é responsável pela produção dos modelos Chevrolet Onix e Onix Plus, que foram recentemente renovados. Em 2026, o complexo se prepara para a fabricação de um SUV inédito da Chevrolet, um segmento ainda não explorado pela GM no País.

Desde a inauguração, em julho de 2000, o Complexo Industrial Automotivo de Gravataí produziu quase 5 milhões de veículos e se consolidou como uma das fábricas mais modernas e inovadoras da GM no mundo, segundo a empresa.

Após estes 25 anos, a fábrica já recebeu mais de R$ 6 bilhões em investimentos, iniciado pela produção do modelo Celta no valor de R$ 1,1 bilhão.

Em 2006, houve a ampliação para produção do sedã Prisma (R$ 240 milhões). De 2010 a 2012, veio a chegada do Onix (R$ 1,4 bilhão) e, a partir de 2019, ocorreu a modernização da linha para lançamento dos novos Onix e Onix Plus (R$ 1,9 bilhão).