Hyundai Creta lidera varejo brasileiro no primeiro semestre de 2025

No ranking varejista são consideradas as vendas destinadas ao consumidor final, sem incluir volumes comercializados para empresas, como locadoras e frotas.

O Creta foi o SUV líder de vendas do varejo no País em 2023 e 2024. A montadora sul-coreana afirma que os resultados dos últimos anos refletem a estratégia em concentrar as vendas do modelo no varejo.

Em 2021, o modelo ocupou a terceira colocação no ranking geral, subindo para o segundo posto em 2022 e, em seguida, a liderança inédita para um SUV em 2023, repetida em 2024.

Nos oito anos desde o lançamento no Brasil, em 2017, o modelo nunca ficou fora do top 3 em vendas para o consumidor final em sua respectiva categoria, aponta a Hyundai.