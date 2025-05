BMW Motorrad inicia pré-venda da BMW R 1300 GS Adventure

O modelo conta com seis versões e quatro opções de cores

A nova BMW R 1300 GS Adventure está disponível para pré-venda. Em Fortaleza, o modelo está disponível na concessionária Haus Motors Fortaleza. Ela é produzida na fábrica do BMW Group em Manaus (AM). A motocicleta conta com seis versões e quatro opções de cores.

Segundo a montadora, a nova BMW R 1300 GS Adventure tem foco no conforto e desempenho, combinados na ergonomia superior, proteção aerodinâmica e uma nova abordagem tecnológica, garantindo, conforme a BMW, uma pilotagem precisa e conforto em qualquer terreno.