Fiat mantém a liderança no mercado brasileiro em abril

A picape Strada se manteve na liderança com 5,5% de market share e 39.365 carros vendidos no período. A italiana também emplacou outros dois modelos entre os 10 mais vendidos de 2025: Argo ocupa a 3ª posição com 28.169 unidades emplacadas e 3,9% de market share, e o Mobi no 7º lugar, com 20.425 carros vendidos e 2,8% de market share.

Em 2025, a montadora Fiat segue como líder de mercado no Brasil com 21,4% de market share e 153.480 unidades emplacadas, mais de 40 mil à frente da segunda colocada, a Volkswagen.

No mês de abril, a Fiat também se destacou e liderou o segmento de SUVs híbridos. Os modelos Pulse e Fastback, ambos com motor Turbo 200 Hybrid, alcançaram o maior volume de emplacamentos desde que foram lançados, em novembro de 2024. Juntos, os modelos venderam 3.933 unidades no mês.

Ainda em abril, a italiana liderou o mercado com 21,7% de participação e 42.900 unidades vendidas. A marca se destacou dentro dos segmentos, conquistando a liderança em três deles: as picapes com 15.647 unidades vendidas e 40,8% de segment share; hatchs com 14.616 unidades emplacadas e 29,8% da fatia do segmento e vans com 2.701 emplacamentos com 38,2% de participação