Panorama: primeira perua compacta da Fiat no Brasil completa 45 anos

Primeira perua compacta da Fiat no Brasil, Panorama completa 45 anos / Crédito: Divulgação/Fiat

Em 1984, após quatro anos de existência da Fiat no mercado brasileiro, a montadora começava a se aventurar no mercado de peruas com o Fiat Panorama, modelo que completa 45 anos de existência em 2025.

O Panorama chegava junto com a primeira grande reestilização do 147, com variações voltadas para o trabalho, a Pickup e a Furgão, a chamada linha Europa.

À época, a italiana produziu o veículo pensando em uma solução para as famílias e pequenos empresários que precisavam de espaço, mas que não queriam abrir mão da economia e praticidade de um carro compacto.

Como era a configuração do Panorama Desenvolvido com base no Fiat 147, o Panorama era mais espaçoso e contava com uma grande área envidraçada, o que justificava o nome.

O modelo tinha a carroceria 18 centímetros mais longa que o modelo de origem, além do teto elevado na seção posterior, depois dos bancos dianteiros, conferindo ao carro um espaço traseiro mais amplo.

Favorecido por manter o estepe junto ao motor, na dianteira, outro diferencial dele era o porta-malas, com capacidade para 730 litros de volume de carga até o teto, sendo que este volume saltava para 1.440 litros quando o banco traseiro era rebatido.