Citroën cresce 38% no primeiro trimestre de 2025 versus mesmo período em 2024

No comparativo entre os meses de janeiro e março de 2025 versus 2024, a Citroën teve um crescimento de 38%. Até março de 2025, a marca vendeu 9.377 unidades ante 6.807 dos três primeiros meses do ano anterior. O mês de março também representou o melhor mês de emplacamento do modelo este ano, com 1.714 unidades vendidas.

O fechamento do primeiro trimestre de 2025 registrou 1,8% de participação de mercado da montadora no Brasil, sendo a melhor performance desde 2014, segundo a montadora.